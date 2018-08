Salvini sa che i soldati devono vaccinarsi? Mettetevi d' accordo Ironia social

"Salvini lo sa che per i soldati i vaccini sono obbligatori? Mettetevi d'accordo" Ironia social sulla #LevaObbligatoria : Spicca il sarcasmo nel diluvio di tweet dopo l'annuncio di Salvini, ma c'è anche chi ricorda in maniera negativa il periodo della naja

La ministra Trenta bacchetta il collega Salvini : "No al reintegro della leva obbligatoria" : Mancano tre giorni a ferragosto e, mentre la maggior parte del popolo italiano è impegnato fra bagni marini e scampagnate, il governo ci offre una nuova polemica fra ministri. Stavolta si tratta della ...

Salvini : “Alleanza di centrodestra? Io non ho mai cambiato idea - sono altri che votano con Renzi e Pd” : “L’alleanza col centrodestra è finita? A livello locale governiamo bene in tanti comuni e regioni. Noi non abbiamo mai cambiato idea. Nelle ultime settimane è qualcun altro che vota sempre più spesso con Renzi e col Pd”. Con queste parole il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Lesina, in Puglia, all’inaugurazione della sede della Lega, punge lo storico alleato Silvio Berlusconi e la sua Forza Italia, dopo le ...

Salvini vuole il ritorno della leva obbligatoria : “I giovani imparino l’educazione che mamma e papà non insegnano” : “Da ministro e da papà vorrei che oltre ai diritti tornassero ad esserci anche i doveri. Io ho un figlio di 15 anni e ogni tanto, sia per lavoro che per divertimento, metto delle foto su Instagram. Anche ieri l’ho fatto, dalle Isole Tremiti, e gli scemi non mancano mai. A me la critica piace, altrimenti cambierei mestiere. Ma c’è chi si sveglia la mattina con il gusto di insultare. Poi, vai a vedere e molti hanno 13, 14, 15 ...

Come Salvini pensa di reintrodurre il servizio militare obbligatorio (e perché non ci riuscirà) : Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio dei ministri torna a parlare di servizio militare obbligatorio: si tratta di una vecchia proposta leghista, già presentata in Parlamento e assegnata in Commissione al Senato. Proviamo a capire di cosa si tratta e cosa comporterebbe per gli italiani.Continua a leggere

Antonio Tajani - l'avvertimento a Matteo Salvini : 'Che fine fai senza i nostri voti' : Per ora il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani , si limita agli appelli nei confronti di Matteo Salvini , se questi diventeranno minacce lo dirà solo il tempo e le prossime mosse del ...

Salvini : «La capotreno anti rom? Va premiata - altro che licenziata». E rilancia la leva obbligatoria : «È tempo di studiare la possibilità di reintrodurre il servizio militare». A ribadirlo, stavolta nel ruolo di vicempremier e ministro dell'Interno è Matteo...

Giuseppe Valditara - il prof. che prova a dare un pensiero a Matteo Salvini : Il cemento che accomuna le diverse forze 'sovraniste' in giro per il mondo è più spesso la paura o l'avversione. Insomma, si ha l'impressione che siano più 'populiste' nel senso comune del termine, ...

Salvini : sui vaccini meglio educare che obbligare. La Manovra? Prima gli italiani : Da genitore preferisco educare, spiegare, convincere piuttosto che multare e obbligare: così funziona in tanti Paesi del mondo e dovrebbe funzionare anche in Italia", risponde nell'intervista a ...

Salvini sui vaccini : 'Meglio educare che obbligare' : 'Stiamo cominciando a cambiare davvero il Paese e a partire da settembre ci aspettano sfide importanti, cruciali per rilanciare il Paese e la nostra economia', ha continuato Conte. 'Per farlo abbiamo ...

Matteo Salvini sfida la Ue : "Che piaccia o no - smonteremo la legge Fornero" : Si avvicina settembre, si avvicina il momento delle scelte sulla legge di stabilità e si avvicina soprattutto la trattativa che il governo dovrà fare con Bruxelles per scontare più flessibilità. E il vicepremier Matteo Salvini ha pensato bene di far partire il negoziato mettendo la pistola sul tavolo, cosa che sicuramente non farà piacere ai commissari europei. Lo ha fatto menzionando una delle riforme promesse ...

Milleproroghe - Matteo Salvini : “Alle periferie arriveranno anche più soldi” : Durante l'intervista rilasciata a RaiNews24 il vicepremier leghista ha ripreso anche la vicenda dell'annuncio shock di Trenord, in cui una dipendente invitava i nomadi a scendere dal treno: "La capotreno andrebbe premiata perché ha difeso il diritto a viaggiar sicuri. Io i treni pendolari li ho presi i fenomeni della sinistra no".Continua a leggere

«I migranti protestano - vogliono Sky» : la bufala sul web - e ci casca anche Salvini : Da mesi, se non da anni, sono tantissime le bufale che circolano sui social network e che riguardano i migranti: così numerose da non fare nemmeno più notizia, se non per l'inspiegabile facilità con ...