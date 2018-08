Salvini rilancia la leva

Riforma Pensioni 2018/ Salvini rilancia su Legge Fornero : “da smontare pezzo a pezzo” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 5 agosto. La Cgil replica a Luigi Di Maio: nessun privilegio ai sindacalisti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 16:30:00 GMT)

STOP TAV - CONTE : "DOSSIER NON SUL TAVOLO"/ Salvini in pressing sul M5S - Grillo rilancia un post del 2005... : La Tav non si farà? CONTE segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo STOP, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 19:33:00 GMT)

Salvini vuole l'ultima parola sui vertici Fs. Slitta la scelta del successore di Mazzoncini : la Lega rilancia Bonomi e Gentili : Se l'etica, per usare un termine molto caro ai 5 Stelle, viaggia su un binario velocissimo e ha portato il governo ad accompagnare alla porta Renato Mazzoncini con vigore e rapidità, la scelta del nuovo amministratore deLegato di Fs ha tempi decisamente più lenti e registra una nuova fumata nera. L'accordo tra Lega e 5 Stelle ancora non c'è. Il tema è stato al centro della trattativa a oltranza tra Matteo Salvini e ...

Pensioni : per Salvini e Di Maio la riforma si farà - Armiliato rilancia sul lavoro di cura : 2 Di Maio e Salvini attraverso le loro dichiarazioni continuano a rassicurare i propri elettori sul fatto che la riforma delle Pensioni [VIDEO] si fara' e che il mese decisivo, ha ribadito a Catania il ministro del lavoro, sara' agosto. Tutto in preparazione della legge di bilancio 2019 in cui si decidera' quali provvedimenti, in base alle risorse disponibili, saranno effettivamente attuabili. Orietta Armiliato, fondatrice del ...

Saviano vs Salvini sulla foto choc/ "Eccitato da bimbi morti in mare" - rilancia : "criminale!" : Roberto Saviano contro Matteo Salvini, ultimo attacco choc: "ti eccitano vedere i bimbi morti in mare?". Caso Open Arms e foto migranti annegati: "Ministro Malavita, assassino!"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 00:06:00 GMT)

Salvini rilancia : 'Porti chiusi alle navi internazionali'. Ma è scontro con la Difesa : Porti italiani chiusi anche per le navi militari delle missioni internazionali che dovranno sbarcare altrove i migranti salvati in acque Sar libiche. Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo ...

Salvini smonta il piano Di Maio. E la Lega rilancia i voucher : Bagno di folla in una platea amica, a base di standing ovations e di quaranta minuti a farsi i selfie in una ressa indescrivibile ("Tranquilli, non ho fretta"). Ma per Matteo Salvini la mattinata milanese al Festival del Lavoro - la convention dei consulenti aziendali - è anche l'occasione per lanciare una stoccata esplicita all'alleato di governo, su un tema che oltretutto rientra pienamente nelle competenze del vicepremier grillino, Luigi Di ...

Papà - ministro - leader - selfista I mille volti di Salvini sui social E rilancia sulla pace fiscale : Dalla pagella ai capelli e ai Casamonica il viceleader si presenta come padre, ministro,m leader politico e polemista

Matteo Salvini dalla guardia di finanza rilancia il condono : "Chiudere da subito tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100 mila euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Ora tocca al governo - aggiunge - semplificare il sistema fiscale e ridurre le tasse".Il ministro dell'Interno ha partecipato alle celebrazioni del 224° anniversario della Fondazione ...

MIGRANTI - MOSCOVICI : "Salvini SBAGLIA"/ Ultime notizie - Di Maio rilancia : "Porti chiusi per Ong" : MOSCOVICI, "Salvini sbaglia su MIGRANTI": il commissario Ue sottolinea, "non si lasci Italia da sola". Su questione Rom: "rispetto, frasi raggelanti".(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 00:17:00 GMT)

Il faticoso respingimento di Salvini. Il leader del Carroccio rilancia sul censimento Rom - poi sente Conte e smorza i toni : La mattina Matteo Salvini che tira dritto. E rilancia sul censimento dei rom con un post su Facebook. La sera, dopo aver sentito al telefono Giuseppe Conte, smorza quanto basta i toni. Effetto: per un altro giorno intero la questione ha tenuto banco, e il leader della Lega ha impresso per l'ennesima volta su di sé i principali motivi d'interesse dell'agenda politico/mediatica. Ieri la moral suasion del tandem composto da Conte e Luigi Di ...

Censimento rom - Salvini rilancia : io non mollo e vado dritto : Roma, 19 giu. , askanews, ''Censimento' dei rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è razzismo. Io non mollo e vado dritto. Prima gli italiani e ...

Censimento rom - Di Maio stoppa Salvini che rilancia : 'Non mollo e vado dritto' : Il ministro dell'Interno insiste e agita sempre più la maggioranza, con il premier Conte e il suo vice dell'M5s che prendono le distanze. Il Commissario europeo Moscovici ricorda: 'Rispettare regole ...

Berlusconi vede Salvini Il Cavaliere rilancia l'unità del centrodestra : Verso le 17 alla villa di Arcore bussa Matteo Salvini. Era dal 4 maggio, prima del voto di fiducia al governo Conte, che non incontrava Silvio Berlusconi e sono stati giorni di freddo. Come per la delega alle Telecomunicazioni, quando le sue assicurazioni si sono rivelate vane.Con la sua visita il ministro dell'Interno dimostra di voler mantenere buoni rapporti con il leader di Forza Italia, anche perché come numero 1 del centrodestra il suo ...