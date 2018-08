Salvini | Reintroduzione del servizio militare | Il Ministro della Difesa lo frena

Salvini : “allo studio la reintroduzione del servizio militare per educare i giovani” : Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini pensa alla reintroduzione del servizio militare obbligatorio. Durante un comizio a Lesina in Puglia ieri il leader della Lega ha spaziato a tutto campo, dall’attualità all’economia, per poi aggiungere che rispetto ai tanti casi di maleducazione e di assenza di senso civico spesso riportati dalle cronache"facciamo bene a studiare i costi, i modi e i tempi per valutare se, come e quando reintrodurre per ...

Salvini : 'La capotreno dell'annuncio shock? Andrebbe premiata' - 'Studiamo la reintroduzione del servizio militare' : La capotreno Andrebbe premiata perché ha difeso il diritto a viaggiar sicuri. Io i treni pendolari li ho presi i fenomeni della sinistra no". Così Matteo Salvini , vicepremier e ministro degli Interni,...

Salvini : “Valutiamo reintroduzione servizio militare”/ “Vaccini? Meglio educare e non obbligare” : Matteo Salvini: “Valutiamo reintroduzione servizio militare. Vaccini? Meglio educare e non obbligare”. Da Lesina, in Puglia, ha parlato anche di legittima difesa e centrodestra(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 23:40:00 GMT)

Salvini : studiamo reintroduzione servizio militare. La capotreno dei rom? Da premiare : ' È tempo di studiare la possibilità di reintrodurre il servizio militare '. A ribadirlo, stavolta nel ruolo di vicempremier e ministro dell'Interno è Matteo Salvini nel corso di un comizio a Lesina, ...

Salvini : studiamo reintroduzione servizio militare. La capotreno dei rom? Da premiare : «È tempo di studiare la possibilità di reintrodurre il servizio miliare». A ribadirlo, stavolta nel ruolo di vicempremier e ministro dell'Interno è Matteo Salvini...

Salvini : studiamo reintroduzione servizio militare : «È tempo di studiare la possibilità di reintrodurre il servizio miliare». A ribadirlo, stavolta nel ruolo di vicempremier e ministro dell'Interno è Matteo Salvini...

Salvini : allo studio reintroduzione servizio militare : Da genitore preferisco educare, spiegare, convincere piuttosto che multare e obbligare: così funziona in tanti Paesi del mondo e dovrebbe funzionare anche in Italia". Così risponde Matteo Salvini, ...

Reintroduzione Voucher : scontro tra Di Maio e Salvini : Ormai sembra scontato: i Voucher sono pronti a tornare nel sistema di lavoro italiano. Resta però il passaggio del parlamento, che dovrà definirne modi e tempi, nel momento in cui discuterà il Decreto Dignità. Consulta qui lo speciale sul Decreto Dignità In attesa però di sapere il da farsi, nei banchi del governo Lega-5stelle iniziano le prime schermaglie sul tema. Da un lato c’è la Lega, che vorrebbe reintrodurli in alcuni settori, ...

Servizio militare : Salvini favorevole alla sua reintroduzione : Se non rimanesse solo una nostalgica riflessione disinteressata, sorta in occasione della partecipazione alle manifestazioni in Veneto il 2 giugno, il neo-ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], sarebbe propenso a reintrodurre il Servizio militare obbligatorio, così come gia' manifestato nel disegno di legge presentato nel corso della scorsa legislatura, da parte della Lega. L’idea, allora, era quella di ridurre la leva a 8 mesi, anziché ...

Salvini : "Sono favorevole alla reintroduzione del servizio militare" : 'Personalmente sono a favore della reintroduzione del servizio militare '. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , rispondendo a chi gli chiedeva se fosse favorevole ad incrementare il ...

Matteo Salvini : "Favorevole alla reintroduzione del servizio militare" : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha guidato oggi il secondo Consiglio dei Ministri del governo di Giuseppe Conte, sostituendo il Presidente del Consiglio in viaggio verso il Canada per il G7 che si terrà a Charlevoix venerdì 8 e sabato 9 giugno.A fare notizia, però, sono state le dichiarazioni rilasciate da Salvini al suo arrivo a Palazzo Chigi. A chi chiedeva delucidazioni sul mantenimento del servizio civile sotto il ...

Leva - Salvini : “Favorevole alla reintroduzione”. E sull’immigrazione : “Aggressione in corso. La Nato ci difenda” : “Se manterremo il servizio civile? Io sono personalmente favorevole alla reintroduzione del servizio militare, non solo al mantenimento del servizio civile”. Così il vicepremier e ministero dell’Interno Matteo Salvini, arrivando a Palazzo Chigi per il Cdm. “Questa è una posizione personale che non c’è nel contratto e non impegna il governo”, precisa il segretario della Lega. “Domani andrò a Como a portare ...