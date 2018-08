SALVINI E IL SERVIZIO MILITARE | “VOGLIO REINTRODURLO” “Forza Italia? Scelga tra la Lega

SALVINI rilancia sul servizio militare e poi scuola - pensioni - immigrazione : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha aperto alla possibilità di reintroduzione del servizio militare obbligatorio per i giovani. Lo ha definito un metodo "educativo" parlando a RaiNews24 in ...

SALVINI : “Valutiamo reintroduzione servizio militare”/ “Vaccini? Meglio educare e non obbligare” : Matteo Salvini : “Valutiamo reintroduzione servizio militare. Vaccini? Meglio educare e non obbligare” . Da Lesina, in Puglia, ha parlato anche di legittima difesa e centrodestra(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 23:40:00 GMT)

SALVINI : allo studio reintroduzione servizio militare : Da genitore preferisco educare, spiegare, convincere piuttosto che multare e obbligare: così funziona in tanti Paesi del mondo e dovrebbe funzionare anche in Italia". Così risponde Matteo Salvini , ...

Servizio militare : SALVINI favorevole alla sua reintroduzione : Se non rimanesse solo una nostalgica riflessione disinteressata, sorta in occasione della partecipazione alle manifestazioni in Veneto il 2 giugno, il neo-ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], sarebbe propenso a reintrodurre il Servizio militare obbligatorio, così come gia' manifestato nel disegno di legge presentato nel corso della scorsa legislatura, da parte della Lega. L’idea, allora, era quella di ridurre la leva a 8 mesi, anziché ...