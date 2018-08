Salvini e il ritorno della leva obbligatoria Chi è con o contro di lui

Salvini vuole il ritorno del servizio militare : "Così si impara l'educazione" : Dalla Puglia il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia: il governo sta pensando di "reintrodurre per alcuni mesi il...

Migranti - Conte "redistribuzione Ue o non sbarcano"/ Ultime notizie : ritorno in Libia - Salvini come Maroni? : Migranti da barcone a navi Gdf e Frontex, trasferiti i 450 diretti verso Lampedusa: Ultime notizie, Conte con Salvini "o redistriburzione Ue o nessuno sbarco"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 17:29:00 GMT)

Matteo Salvini : "No al ritorno dei profughi da Germania e Austria" : Matteo Salvini ha le idde chiare: "No al ritorno di profughi dalla Germania e dall'Austria". Il titolare del Viminale in un'intervista al Messaggero spiega le prossime mosse del governo sulla gestione dell'emergenza immigrazione. Sulle decisioni prese a Vienna e Berlino per rispedire in Italia i migranti afferma: "Fanno il loro interesse, ovviamente. Ci incontreremo per trovare un punto di accordo. Di certo nel dossier italiano non c'è l'ipotesi ...

Ritorno agli anni Trenta? Cosa accomuna Trump - Kurz e Salvini : Le differenze con gli anni Trenta del Novecento sono ovvie. Nessuno si aspetta che oggi scoppi una guerra. Non ci sono un Giappone imperialista, una Germania nazista, un’Italia fascista che si istigano a vicenda per spartirsi le spoglie del vecchio ordine. I paralleli con quei tempi, nondimeno, sono troppo inquietanti per essere ignorati. In Occidente le forze della disintegrazione si sono messe in marcia. E lo status quo stenta a escogitare ...

DIETRO LE QUINTE/ I due forni di Salvini preparano il ritorno al voto : Nella migliore tradizione andreottiana, Salvini ha due forni: uno è quello di M5s, l'altro è quello di Berlusconi. E ad Arcore, lunedì, potrebbe nascere un'idea. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 06:01:00 GMT)

Maroni annuncia il suo ritorno Rumors : potrebbe guidare FI Lontano da Salvini - ma con l'ex Cav... : Roberto Maroni pronto a tornare in campo. E a questo punto, come scritto ieri da Affaritaliani.it, l'ex Governatore potrebbe anche lasciare la Lega per assumere un ruolo di guida in Forza Italia. Segui su affaritaliani.it