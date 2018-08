Salvini | dal celodurismo in canotta al torsonudismo Così cambia il corpo leghista

Invita nomadi a scendere dal treno. Matteo Salvini : “capotreno va premiata” : Il vice premier si schiera con “la capotreno”. “Andrebbe premiata perché ha difeso il diritto a viaggiar sicuri. Io i

Dal malcontento del Nord alle Grandi opere : la sfida aperta tra gli 'amici-nemici' Salvini e Di Maio : Infrastrutture, stretta su alcune misure di flessibilità nel mercato del lavoro e ancora enti locali in allarme per i tagli alle periferie. Con i malumori diffusi in una grossa fetta del mondo produttivo del Nord e la prospettiva poi non tanto lontana

Salvini attaccato dalla Sinistra : "fiero di essere troglodita"/ "Via genitore 1 e 2" : è scontro politico : Matteo Salvini: "Via genitore 1 e 2 dal modulo di richiesta carta d'identità”. Sinistra all'attacco del ministro dell'Interno, è scontro politico: le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 12:34:00 GMT)

Salvini : «Ho fatto togliere genitore 1 e genitore 2 dal sito del ministero. Si torna a madre e padre» : «L'obiettivo che mi pongo da qui fino a fine governo è introdurre il concetto di quoziente familiare , in modo da premiare la natalità e la scommessa sul futuro» ha proseguito Salvini rimanendo sul ...

Salvini “Via genitore 1 e 2 dal modulo richiesta per la Carta di Identità”/ “Si torna a madre e padre" : Carta d’identità, Salvini: "Via genitore 1 e 2 dal modulo di richiesta”. Ultime notizie: “Si torna alla vecchia dicitura ‘madre’ e ‘padre’”. Il cambiamento voluto dal ministro(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 12:19:00 GMT)

Fondi accoglienza - sindaco di Riace e padre Zanotelli dal prefetto : “Abbiamo un credito - ma con Salvini sarà dura…” : Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, sperava che questa volta la prefettura sbloccasse i Fondi del 2016 e del 2017 che il comune della Locride aveva anticipato per i progetti dei migranti. E invece l’incontro si è concluso con un nulla di fatto. Al vertice con il viceprefetto, Lucano è stato accompagnato da padre Alex Zanotelli. Era stato il missionario, infatti, a chiedere al vescovo di Locri, Francesco Oliva, di intercedere con la ...

‘Zingari scendete dal treno’ - Salvini : ‘Giù le mani dalla capotreno’ : Sta scatenando enormi polemiche politiche e un putiferio mediatico la notizia relativa a quanto accaduto su un treno regionale lombardo delle ferrovie Trenord, nella tratta tra Milano, Cremona e Mantova. Ad un certo punto del viaggio, si è udita dall’altoparlante una voce femminile che ha pronunciato testuali parole: “I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. E nemmeno agli zingari: scendete alla prossima fermata, perché avete ...

M5S - Fico si smarca da Salvini : "No alla Tav - noi diversi dalla Lega" : "La Lega conosce la nostra storia, noi la loro. Siamo forze politiche ben distinte e alternative". In una intervista a...

Forza Italia - il piano dei sostenitori di Salvini per scalare il partito dall'interno : Berlusconi spacciato : Un tempo c'erano i Club Forza Silvio. Ora nasce la corrente 'Forza Salvini'. Si tratta di una componente che ha preso vita dentro Forza Italia, stanno aderendo amministratori, consiglieri regionali, ...

Salvini visto dalla BBC : 'Un camaleonte' - 'Il suo linguaggio ricorda l'epoca di Mussolini' : 'Può l'Italia fidarsi di Matteo Salvini?'. Una domanda che fa da traino all'articolo curato da James Reynolds per la BBC, in cui viene tracciato un ritratto di colui che, secondo il giornalista britannico, è attualmente l'uomo di punta della Politica italiana. L'immagine del segretario del Carroccio 'disegnata' sul colosso dell'emittenza e dell'informazione del Regno Unito risulta abbastanza condivisibile, indipendentemente dall'appartenenza ...

Migranti - dalla Spagna attacco a Salvini : 21.43 "Salvini fa una politica non solo a spese della Spagna, ma di tutta l'Europa. Con la sua politica di isolamento lede l'idea europea". Così il ministro spagnolo degli Esteri, Borrell, in una intervista a un giornale tedesco online sulla questione Migranti. La replica non si è fatta attendere. "Non rispondiamo a insulti da parte di governi e ministro favorevoli e un'immigrazione fuori controllo -ha affermato Salviuni- noi ci teniamo alla ...

Milano - ritratto di Saviano dietro le sbarre a due passi dalla casa di Salvini : L'artivista Cristina Donati Meyer sta facendo parlare di sé, nelle ultime ore, per un murales realizzato a due passi dall'abitazione di Milano del ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. Il protagonista del ritratto, intitolato "Sogno di un ministro in una notte di mezza estate", è Roberto Saviano, celebre scrittore campano. Nell'opera il romanziere appare dietro le sbarre e la Donati Meyer ha voluto esprimere con l'arte la sua idea ...

Gb - Salvini visto dalla Bbc 'L Italia può fidarsi di quest uomo ' : Un lungo ritratto di Matteo Salvini, tra pubblico e privato, sotto il titolo: 'Può l'Italia fidarsi di quest'uomo?'. La Bbc riserva al ministro dell'Interno un articolo del corrispondente James ...