Salvini avverte Berlusconi | scelga | o Lega e il futuro o Pd e il passato

Salvini avverte Aquarius : "Mai in un nostro porto" : Crollano gli sbarchi ma non scema la tensione sull'immigrazione. Ci sono 142 immigrati da collocare e l'Italia non cederà alle pressioni, i suoi porti restano chiusi alle navi straniere. Gli immigrati ...

Paolo Becchi avverte Matteo Salvini : a Marcello Foa in Rai non si deve rinunciare : A Foa non si rinuncia. Dopo che Pd e sodali hanno fatto della Rai carne di porco, non vediamo perché Salvini e Di Maio debbano rinunciare ad avere all'interno della Tv pubblica una persona perbene, ...

Salvini avverte M5s su grandi opere e Tap : “Non si può andare avanti dicendo solo no” : Scontro nel governo sulle grandi opere e soprattutto su Tap e Tav. Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini avverte i suoi alleati del M5s: "Questo Paese non può andare avanti dicendo solo no, se vogliamo crescere, soprattutto al Sud, bisogna dire dei sì". Ma Di Battista e Toninelli continuano a esprimere dubbi.Continua a leggere

Rai - Salvini avverte il Cav : "Ha scelto il Pd - ci saranno delle conseguenze" : Il ministro avverte l'ormai ex alleato: non fermo più gli eletti di Fi che vogliono passare alla Lega. Nessuna retromarcia...

Berlusconi avverte Salvini : "abbandona il governo con i 5 stelle" : "Non credo che il consenso degli elettori moderati possa rimanere a lungo a chi permette di realizzare politiche della peggiore sinistra. Quindi o la Lega abbandonerà questo governo o gli elettori abbandoneranno la Lega". Lo dice Silvio Berlusconi in un'intervista a 'Qn'. "Le elezioni anticipate - aggiunge il leader di Fi - non sono l'unica soluzione possibile, in caso di crisi di governo. Solo pochi ...

Foa non ha i voti - Viale Mazzini in bilico. Salvini avverte Fi : alleanza al capolinea : La nomina di Marcello Foa nel cda Rai e la sua indicazione per la presidenza di Viale Mazzini sta assumendo la portata di un pesante scontro politico, non solo tra tutta l’opposizione e la maggioranza giallo-verde. A spezzarsi potrebbero essere gli ultimi residui legami tra Lega e Forza Italia. Silvio Berlusconi è furioso con Matteo Salvini per la...

Tav - Salvini avverte Conte : bisogna andare avanti | Palazzo Chigi : nessuna decisione : "Dal mio punto di vista sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro". Così Matteo Salvini si oppone a Conte (e a M5s) sull'ipotesi di blocco dell'opera pubblica. Palazzo Chigi costretto a precisare: nessuna decisione ancora presa.

Giovanni Tria avverte Matteo Salvini : sulle nomine Rai decido io : Le nomine Rai mettono a dura prova l'equilibrio nel Governo. "Oggi abbiamo fissato una riunione" ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, spiegando che "noi su queste nomine - fermo restando che c'è un ministro competente e una delibera del Cdm - usiamo un metodo che sta dando dei frutti, quello di confrontarsi, di parlarsi francamente tra il presidente del Consiglio dei ...