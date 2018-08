Salvini | “allo studio la reintroduzione del servizio militare per educare i giovani”

blogo

: Salvini: è allo studio la reintroduzione del servizio militare - Agenzia_Ansa : Salvini: è allo studio la reintroduzione del servizio militare - Linkiesta : L’incidente di #Foggia, le cui vittime sono disperati senza documenti di ritorno dai campi, mostra tutta l’ipocrisi… - rossipresidente : W i braccianti della Capitanata per lo sciopero di oggi. A Salvini, Di Maio e Conte chiedo. Come conciliare la lott… -

(Di domenica 12 agosto 2018) Il Ministro dell’Interno Matteopensa alladelobbligatorio. Durante un comizio a Lesina in Puglia ieri il leader della Lega ha spaziato a tutto campo, dall’attualità all’economia, per poi aggiungere che rispetto ai tanti casi di maleducazione e di assenza di senso civico spesso riportati dalle cronache"facciamo bene a studiare i costi, i modi e i tempi per valutare se, come e quando reintrodurre per alcuni mesi il, ilcivile per i nostri ragazzi e le nostre ragazze così almeno impari un po' di educazione che mamma e papà non sono in grado di insegnarti"Il ministro vorrebbe insomma "che oltre ai diritti tornassero a esserci i doveri".Queste le parole dicosì come le riporta l'agenzia Ansa. La leva obbligatoria è stata sospesa, non abolita, in Italia a partire dal 2005, per effetto della legge n. 226 del 23 ...