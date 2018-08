Salvini | “Alleanza di centrodestra? Io non ho mai cambiato idea | sono altri che votano

ilfattoquotidiano

: FORZA ITALIA E' ALTERNATIVA A PD E SINISTRA, GOVERNO M5S-LEGA E' CONTRONATURA @Antonio_Tajani: 'Il governo durerà… - forza_italia : FORZA ITALIA E' ALTERNATIVA A PD E SINISTRA, GOVERNO M5S-LEGA E' CONTRONATURA @Antonio_Tajani: 'Il governo durerà… - LegaSalvini : ++ SALVINI CANCELLA 'GENITORE 1 E GENITORE 2', SI TORNA A 'MADRE E PADRE' ++ - italianaradio1 : “L’alleanza col centrodestra è finita? A livello locale governiamo bene in tanti comuni e regioni. Noi non abbiamo… -

(Di domenica 12 agosto 2018) “L’alleanza colè finita? A livello locale governiamo bene in tanti comuni e regioni. Noi non abbiamo mai. Nelle ultime settimane è qualcun altro che vota sempre più spesso con Renzi e col Pd”. Con queste parole il ministro dell’Interno, Matteo, a Lesina, in Puglia, all’inaugurazione della sede della Lega, punge lo storico alleato Silvio Berlusconi e la sua Forza Italia, dopo le polemiche interne alseguite all’annuncio del Carroccio di voler correre da solo alle regionali in Abruzzo. L'articolo: “Alleanza di? Io non ho maichecon Renzi e Pd” proviene da Il Fatto Quotidiano.