Salvini a San Luca | presente Tallini

Da Mattarella a Salvini - passando per Di Maio : quest'anno i politici vanno in ferie dentro i confini nazionali : Vacanze italiane per i nostri politici. Tra le mete ci sono il mare, la montagna e la campagna, ma rigorosamente nello stivale. È quanto riporta l'agenzia di stampa LaPresse.C'è il capo dello Stato, Sergio Mattarella,che dall'inizio del suo mandato, per la prima volta, ha scelto di passare qualche giorno nel mare azzurro della Sardegna. Negli anni precedenti il presidente della Repubblica aveva preferito le alte montagne delle ...

Annuncio shock : Bersani - Salvini istiga ad aggressioni social : "Salvini stia pure, come tanti, con la capotreno, ma non dimentichi che come ministro dell'Interno risponde personalmente della sicurezza di un denunciante aggredito sui social anche per istigazione sua e della sua compagnia". Lo scrive su Twitter il deputato di LeU Pier Luigi Bersani, con riferimento alle minacce che starebbe ricevendo il giovane che ha denunciato la capotreno di TreNord per gli insulti ad alcuni viaggiatori rom.#Salvini stia ...

ANNUNCIO ANTI ZINGARI - Salvini DIFENDE DIPENDENTE TRENORD/ “Farò di tutto per evitare che subisca sanzioni” : ANNUNCIO choc sul treno: "ZINGARI e molestatori scendete!". L'episodio sconcertante si è verificato sul Milano-Cremona, la denuncia sui social di un passeggero.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 18:12:00 GMT)

Salvini e Lezzi sulla Tap la pensano assai diversamente : Frizioni nel governo tra il vicepremier Matteo Salvini e il ministro M5s Barbara Lezzi. Un botta e risposta che è arrivato dopo le dichiarazioni di Salvini che ha ribadito la sua posizione sulle grandi opere: secondo il leader della Lega per Pedemontana, Tap e Terzo valico i benefici sono superiori ai costi. Non solo, il gasdotto produrrebbe un risparmio energetico del 10%. "Su alcune cose dovremo trovare un accordo: e ...

Lega-Forza Italia - chi sta bussando alla porta di Matteo Salvini : Due giorni fa è toccato al consigliere di Foggia Paolo La Torre, ex berlusconiano, che ha deciso di iscriversi alla Lega perché condivide «i principi e l'azione politica di Salvini». E se in ...

Berlusconi lascia l’ospedale San Raffaele : “Attriti con Salvini? Il centrodestra è ineliminabile - dobbiamo andare d’accordo” : “Il centrodestra è ineliminabile in Italia e quindi dobbiamo sempre andare d’accordo”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto quali sono i suoi rapporti con il ministro dell’Interno, e suo alleato della Lega, Matteo Salvini, dopo le tensioni sulle nomine Rai. L’ex premier ha parlato ai cronisti dalla sua auto, mentre lasciava l’ospedale San Raffaele. L'articolo Berlusconi ...

Alessandro Di Battista sostiene Marcello Foa - massacrato dai grillini : 'Ti sei arreso a Matteo Salvini' : Non li hanno presi bene i fan questi ultimi due post pubblicati su Facebook da Alessandro Di Battista . Il grillino è infatti entrato nel dibattito sulla nomina di Marcello Foa in Rai tirando anche in ...

Salvini sta pensando di prendersi Roma se la Raggi dovesse lasciare : Sul calendario di Matteo Salvini c’è già una data cerchiata in rosso. È quella del 26 maggio 2019, quando si voterà per rinnovare il Parlamento Europeo. Potrebbe essere il fine settimana giusto per andare al voto anche per nominare il nuovo sindaco di Roma, nel caso in cui l’attuale prima cittadina Virginia Raggi dovesse venir giudicata colpevole nel processo in corso a suo carico per la questione nomine. ...

Duro colpo per Salvini e Di Maio. Notizia pesante per i due leader. Cosa è successo : Un Duro colpo per la maggioranza e in modo particolare per i due registi, Di Maio e Salvini. Marcello Foa, incaricato dal cda Rai di fare il presidente dell'azienda, è stato invece bocciato dalla ...

Alessandro Sallusti : 'Con la nomina di Marcello Foa Matteo Salvini ha deciso di rompere con Silvio Berlusconi' : 'La nomina della presidenza Rai è un inizio di rottura con Forza Italia '. Alessandro Sallusti , ospite di Agorà su Raitre , commenta il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sulla ...

“Ma davvero lo ha detto?”. Salvini - la ‘provocazione’ choc del vicepremier. Criticata aspramente ma anche osannata. E l’Italia si divide : Non tende a placarsi lo choc provocato dall’ultima provocazione di Matteo Salvini via social “Tanti nemici, tanto onore!”, ‘cinguetta’ il vicepremier e ministro dell’Interno postando un articolo di stampa che riporta notizia dei vari attacchi subiti nei giorni scorsi, dai settori cattolici a quelli della sinistra. Un tweet che richiama il ‘Molti nemici, molto onore” di Benito Mussolini e ...

Di Maio : no allarme razzismo - lo usano contro Salvini : Secondo il vicepremier "si sta usando questo argomento perché chi è di sinistra e non lo è più lo usa per accusare Salvini di essere di estrema destra". I migranti al centro dell'incontro di oggi alla Casa Bianca.