Salto con gli sci | Insam fuori dalla top-20 nel Gran Prix di Courchevel | la vittoria va

Salto con gli sci - Takanashi vince sul trampolino HS135 di Courchevel - bene le sorelle Malsine : Takanashi concede il bis nella seconda tappa del GP a Courchevel. Le sorelle Malsiner nelle trenta Un primo e un terzo posto per il Giappone nella tappa del GRand Prix femminile sul trampolino francese HS135 di Courchevel. Sara Takanashi si è imposta con 253,1 punti, battendo la slovena Ema Klinec con 238,9 punti, terza Yuki Ito con 234,1. Nelle trenat le due azzurre presenti: Lara Malsiner è finita venticinquesima e Manuela Malsiner ...

Huawei - tweet contro Samsung e Galaxy Note 9 : “Questo qui è un Salto generazionale” : Non avrebbe dovuto percorrere tanta strada la freccia scagliata da Huawei in direzione di Samsung, e invece ha fatto il giro del mondo L'articolo Huawei, tweet contro Samsung e Galaxy Note 9: “Questo qui è un salto generazionale” proviene da TuttoAndroid.

Atletica - Europei 2018 : la 4×400 femminile in finale con il miglior tempo! Italia all’asSalto del podio : L’Italia impressiona in batteria e si qualifica brillantemente alla finale degli Europei 2018 di Atletica leggera. La nostra 4×400 femminile domina il turno preliminare con il tempo di 3:27.63 e vola all’atto conclusivo dove cercherà di essere protagonista nella lotta per la conquista delle medaglie. Le azzurre, presentatesi a Berlino dopo l’oro vinto ai Giochi del Mediterraneo, hanno disputato una gara di assoluto ...

Cristiano Ronaldo consiglia la Juventus : pronto l'asSalto a Marcelo : La Juventus ha già rinforzato ampiamente la rosa per affrontare alla grande la stagione ormai alle porte. La sensazione, però, è che se ci dovessero essere un paio di uscite come Miralem Pjanic e Alex Sandro, ci saranno ancora dei fuochi d'artificio dalle parti di Torino. Pogba e Milinkovic-Savic restano due grandi obiettivi soprattutto se il centrocampista bosniaco dovesse davvero lasciare i bianconeri. Per quanto concerne l'out di sinistra, ...

Ronaldo e Georgina - shopping di lusso a Milano con asSalto dei fan : TORINO ? Il trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus è stato il vero colpo di mercato di quest'anno e lo sbarco con aereo privato del campione plurititolato...

Inter scatenata : asSalto a Keita Balde - proposto scambio con Dalbert o Candreva : assalto A Keita Balde- Inter scatenata sul mercato. Continua la trattativa serrata con Luka Modric, trattativa che potrebbe sbloccarsi dopo l’incontro tra il centrocampista croato e Perez fissato per domani. Intanto, il club nerazzurro, starebbe preparando l’assalto concreto a Keita Balde. Come riportato da Alfredo Pedullà nei canali “SportItalia“, l’Inter avrebbe già intavolato una trattativa […] L'articolo ...

Salto in avanti per iPhone 9 2018 con la fotocamera? L’immagine che lo svela : Non sappiamo ancora con esattezza se si chiamerà iPhone 9 2018 o semplicemente iPhone 2018 (come pure raccontato due giorni fa) ma del successore dell'iPhone 8 attuale, in qualità di dispositivo meno costoso per la generazione di melafonini Apple di quest'anno, sappiamo già molto. E in queste ore non mancano nuovi indizi relativi pure alla fotocamera del telefono che senza dubbio si evolverà rispetto a quella del predecessore. Certo, ma in che ...

Modena : sul balcone con un Salto acrobatico - furto da 100mila euro : I ladri si sono calati dal tetto di un'ala laterale del condominio di via don Minzoni a Modena arrivando all'appartamento con 'un volo' sul cortile interno

TENTATO STUPRO MILANO STAZIONE GARIBALDI - SALVA CON SPRAY PEPERONCINO/ Ultime notizie : video asSalto migrante : MILANO, tentata violenza alla STAZIONE GARIBALDI: 25enne molestata due volte da un immigrato irregolare, si è difesa usando lo SPRAY urticante. Identificato e arrestato il migrante(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 12:35:00 GMT)

Cagliari - sfumato Gustavo Gomez : ora asSalto concreto a Tonelli : assalto A Tonelli- sfumato l’affare Gustavo Gomez, ufficializzato dal Palmeiras, il Cagliari si prepara all’assalto totale su Lorenzo Tonelli. Il difensore piace parecchio a Maran. Il presidente Giulini l’aveva già confermato: “Arriveranno un difensore e un centrocampista“. Dopo Bradaric, potrebbe esser arrivato il momento di Tonelli. A confermare la trattativa va sottolineata anche la mancata […] L'articolo ...

Juventus - Bernardeschi : 'AsSalto alla Champions. Ronaldo? Un piacere enorme giocare con lui' : Campo e mercato, con l'arrivo di Cristiano Ronaldo ad impreziosire la rosa della Juventus . In America si suda, così come alla Continassa, dove i reduci dal Mondiale lavorano duro per mettersi al ...

Bob e Salto finiscono a Cortina - le Valli torinesi si tengono i "mostri". Sorride Sestriere con lo slalom : All'asciutto anche Pragelato. Colomb: gli accordi non erano questi Voleva rimetterli in sesto e poi archiviarli per sempre, smantellandoli. È finita esattamente al contrario: la montagna si tiene i ...

Inter-Modric - il centrocampista incontra il Real Madrid poi pronto l’asSalto nerazzurro : Inter-Modric è più di un’idea. I nerazzurri pensano di concludere la campagna di rafforzamento (già molto importante) con il botto, già prenotato Arturo Vidal ma la fumata bianca non è ancora arrivata per un semplice motivo: Modric. Il croato incontrerà entro le prossime ore il presidente Florentino Perez, attesa per conoscere la volontà del calciatore che potrebbe anche decidere di lasciare la Spagna. Poi l’eventuale assalto ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : Jessica Rossi all’asSalto del trono continentale nel trap femminile : Scatteranno tra pochi minuti gli Europei di Tiro a volo: oggi alle ore 12.15 inizieranno le eliminatorie del trap femminile junior, mezz’ora più tardi inizieranno gli uomini, sempre nella categoria junior. Domani però scatterà la rassegna continentale anche per la categoria senior: prime serie di piattelli per le donne del trap (specialità olimpica). Come sempre andranno in finale le prime sei classificate dopo 125 piattelli. Favorita ...