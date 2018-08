: Salento,minore stuprata:un identificato - TelevideoRai101 : Salento,minore stuprata:un identificato - lesmo27 : Lo scorso anno non andai a San Vito lo Capo e quest’anno non andrò in Salento. Mi sento molto figlio di un dio minore... -

Denunciato per violenza sessuale in concorso. Un uomo di 22 anni, richiedente asilo del Gambia, è accusato di aver stuprato nella notte di San Lorenzo, con la complicità di un altro uomo, una 15enne torinese nella pineta di Torre dell'Orso a Melendugno (Lecce). La ragazza, in vacanza con amici, ha chiamato i carabinieri al risveglio in una tenda nella pineta.Si era addormentata lì dopo aver bevuto alcolici. Riconosciuto l'aggressore, ha raccontato di essere stata assalita da due africani. Ora si cerca l'altro sospetto.(Di domenica 12 agosto 2018)