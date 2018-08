Salento | 15enne violentata nella pineta E l' immigrato è a piede libero

ilgiornale

(Di domenica 12 agosto 2018) Era la notte di San Lorenzo. Una notte magica dove poter esprimere desideri vedendo cadere le stelle qua e là e invece per unadi Torino è stata una vera tragedia.La minorenne, infatti, ha denunciato di essere statada due stranieri. Dopo un giorno di indagini, i carabinieri hanno rintracciato uno dei due aggressori. Si tratta di un 22enne richiedente asilo originario del Gambia. E ad allertare i carabinieri delle molestie sono stati proprio i genitori dellache ora è sotto choc.La minorenne, in vacanza a Torre dell'Orso, località balneare del Comune di Melendugno nel, ha raccontato di aver subito violenze sessuali da due extracomunitari la notte di San Lorenzodel paese. La ragazza ha spiegato che dopo gli abusi si è addormentata in una tenda all'interno dellaa causa dello stato confusionale dovuto all'abuso di sostanze alcoliche.Al ...