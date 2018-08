Ruba un aereo a Seattle solo per suicidarsi | Scusate | sono svitato

Seattle : meccanico Ruba un aereo di linea - caccia militari all'inseguimento : Un giovane meccanico statunitense della Alaska Airlines, preso probabilmente da un raptus di follia, ha rubato un aereo di linea della sua azienda decollando senza autorizzazione. L'aereo fortunatamente era vuoto, ma la paura è stata tanta al punto che due caccia militari statunitensi si sono messi all'inmento dell'aeromobile. meccanico dell'Alaska Airlines ruba un aereo Un meccanico 29enne della Alaska Airlines si è reso protagonista ...

Ruba aereo passeggeri e si schianta : gli ultimi messaggi del "meccanico suicida" : Una registrazione audio della conversazione avuta dal 29enne con la torre di controllo, pubblicata dal Seattle Times...

Le parole del meccanico che ha Rubato l'aereo a Seattle - prima di schiantarsi : "Sono un uomo a pezzi" : "I'm a broken guy": sono un uomo a pezzi, distrutto. Parlava così ai controllori in contatto con lui, il meccanico della compagnia aerea Alaska Airlines che ieri notte all'aeroporto internazionale Seattle-Tacoma ha rubato un aereo, è decollato senza permesso sorvolando il Puget Sound e dopo un inseguimento da parte dei caccia F15, si è schiantato sull'isola di Ketron. Durante la surreale conversazione mentre pilotava l'aereo ...

