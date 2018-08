Ruba aereo | fa acrobazie e si schianta nella baia | “Sono distrutto e sono un po’ svitato”

meteoweb.eu

: Ruba un aereo, decolla e poi si schianta al suolo. Il folle gesto a #Seattle di un meccanico. Il velivolo è stato a… - Agenzia_Ansa : Ruba un aereo, decolla e poi si schianta al suolo. Il folle gesto a #Seattle di un meccanico. Il velivolo è stato a… - RaiNews : Usa, un dipendente della compagnia aerea Alaska Airlines ha rubato un aereo ed è decollato 'non autorizzato' dall'… - Corriere : Il folle volo di Richard: ruba l’aereo, si schianta e muore inseguito dai caccia Video -

(Di domenica 12 agosto 2018) Un meccanico 29enne, descrittosi come ““, hato ieri unbimotore di Horizon Air, compagnia di Alaska Airlines, all’aeroporto di Seattle e dopo alcune manovre acrobatiche si è andato are, controllato da due F15 militari alzatisi in volo da Portland per seguirlo. La polizia locale ha escluso ogni movente “terrorista“, spiegando che il tecnico della compagnia Alaska Airlines aveva tendenze “suicide” e ha agito da solo. Non è ancora certo come l’uomo sia riuscito ad avere accesso e a far decollare l’, un bimotore a eliche Bombardier Q400 di capacità 90 posti. Una registrazione audio del colloquio tra il meccanico, identificato come Richard e Rich, e la torre di controllo, dimostra che l’uomo era sovraeccitato e confuso: ha dichiarato di avere carburante a sufficienza “per andare a ...