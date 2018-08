Rossi | La Toscana punirà chi fa uso del glifosato in agricoltura | è

Toscana - Rossi : “1 - 5 milioni di euro per superare i campi Rom”. Sindaci di centro-destra : “Risorse tolte agli italiani” : “Sì alle ruspe per smantellare i campi rom, ma poi serve l’integrazione”. L’idea del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi è chiara: una volta abbattuti gli insediamenti, è necessario far partire progetti per includere i nomadi all’interno della società. Così mercoledì 1 agosto ha presentato un protocollo d’intesa con le associazioni rom e sinti che prevede lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per il raggiungimento dell’obiettivo. ...