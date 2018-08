Ronaldo subito show | all' esordio | firma il primo gol in bianconero dopo soli 8 minuti

huffingtonpost

(Di domenica 12 agosto 2018) È diilgol della Juventus a Villar Perosa. Il portoghese è stato bravo a farsi trovare pronto sul filo del fuorigioco dalla sventagliata di Bernardeschi e a infilare ilgol con la sua nuova maglia con un imprendibile sinistro, accolto dal boato del numeroso pubblico presente.Questa mattina, i tifosi erano in fila a Villar Perosa, per assistere a Juve A-Juve B, la classica amichevole in famiglia nella località tanto cara agli Agnelli. Una tradizione che in questa edizione ha segnato anche il battesimo indi Cristiano. Alla località della Val Chisone accede, oltre ai residenti, chi ha acquistato uno dei 5 mila biglietti per il "#VillarPerosa day', come la Juve definisce sui social il giorno della festa bianconera.I tifosi hanno accolto con un boato l'entrata in campo di CR7, che ha accennato un saluto in risposta, prima ...