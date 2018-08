Ronaldo ricoverato per polmonite a Ibiza

Ansia Ronaldo - ricoverato d’urgenza in ospedale : le ultime sulle condizioni del brasiliano : Ansia per Ronaldo, il brasiliano nelle ultime ore infatti è stato ricoverato in ospedale ad Ibiza per una polmonite. La notizia arriva direttamente da ‘Diario’ a cui fonti del Policlinico Nuestra Senora del Rosario hanno confermato la notizia. L’ex calciatore dell’Inter si trovava in vacanza e ha iniziato a sentirsi male nel pomeriggio di venerdì, poi accertamenti al pronto soccorso. E’ stata diagnosticata ...

