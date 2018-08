Ronaldo in ospedale | l' ex interista ricoverato per una polmonite

Ronaldo ricoverato in ospedale ad Ibiza. La causa è polmonite : Ronaldo, Il Fenomeno, è ricoverato in ospedale ad Ibiza. Stando a quanto riportato dai media spagnoli, in particolare dal ‘Diario di Ibiza’, il primo a rilanciare la notizia, l’ex attaccante dell’Inter venerdì scorso si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Can Misses dove gli è stata diagnosticata una forte polmonite. Il Fenomeno, in un primo momento rimasto nella struttura pubblica, ha poi chiesto ...

