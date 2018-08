Ronaldo ' il fenomeno' in clinica a Ibiza per una polmonite

Serie A Story - stagione 1997-98 : arriva il “Fenomeno” Ronaldo - ma la Juve vince ancora tra le polemiche : Siamo nel 1997. Un certo Ronaldo Luis Nazario De Lima, conosciuto semplicemente come Ronaldo o anche “il Fenomeno”, si impone all’attenzione del calcio mondiale dopo una strepitosa stagione con la maglia del Barcellona, dove segna 34 reti in 37 partite. Molti club di tutto il mondo fanno carte false per assicurarsene le prestazioni, ma a spuntarla è una squadra della nostra Serie A: l’Inter, che lo acquista per la cifra (ai tempi) record di 50 ...

Cristiano Ronaldo secondo… Ronaldo il Fenomeno! Il brasiliano si sbilancia sul mercato della Serie A : Ronaldo commenta il neo acquisto della Juventus Cristiano Ronaldo, ma non solo: ecco le parole del brasiliano che si è cimentato alla Bobo Summer Cup “L’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia è un’ottima cosa, perché il calcio italiano nell’ultimo periodo non ha vissuto un buon momento e questo acquisto potrebbe rilanciarlo. C’è bisogno di riprendersi da una situazione difficile, io spero che torni nuovamente ...

Ronaldo il Fenomeno : 'CR7 in Serie A è un'ottima cosa. Modric? Il mercato è strano' : Ronaldo ha raggiunto il suo amico e si è fermato per qualche minuto su Sky Sport, lasciando un commento su vari temi: in primis sull'arrivo di CR7 in A, poi sulla trattativa tra l'Inter e Luka Modric.

Jorge Mendes esalta il suo fenomeno : “Cristiano Ronaldo? Farà vincere la Champions alla Juventus” : Cristiano Ronaldo oggi è stato presentato ufficialmente come calciatore della Juventus in una conferenza stampa internazionale: dopo la sua presentazione ha parlato anche l’agente di CR7 Jorge Mendes Jorge Mendes ha permesso il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L’ex calciatore del Real Madrid è passato in bianconero grazie alla trattativa tra Paratici ed il suo agente, avviata dopo l’acquisto della Juventus ...

Inter - il CorSport : 'Luciano Ronaldo! Fa il fenomeno e rivela...' : ' Luciano Ronaldo '. Apre con l'Inter il Corriere dello Sport oggi in edicola: 'Spalletti fa il fenomeno e rivela di essere convinto della forza della sua Inter. Squadra al top, con i rinforzi giusti per giocarsela'.

Capello : 'Cristiano Ronaldo il giocatore perfetto - complimenti alla Juve. Ma 'Il Fenomeno' era superiore' : Un colpo importantissimo per la Juventus e non solo. A giovare dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A sarà tutto il calcio italiano: ne è convinto Fabio Capello, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell'acquisto da parte della società bianconera del campione portoghese. L'ex allenatore della Juventus si è anche complimentato con Andrea Agnelli e Beppe Marotta per la portata dell'...

Cristiano Ronaldo - vita da fenomeno. Trofei - record e manie di Cr7 : Il portoghese andato alla Juve non è solo uno dei più grandi calciatori di ogni tempo Cristiano Ronaldo-Juventus, le tappe dell'affare dell'estate Cristiano Ronaldo alla Juve. "Era il momento di un ...

ASPETTANDO CRISTIANO Ronaldo ALLA JUVENTUS/ 1. No - il vero fenomeno era quello dell’Inter : Esistono diversi tipi di RONALDO. quello che potrebbe arrivare a svernare ALLA Juve, dice ALFREDO MARIOTTI, mira a illudere i tifosi di poter aspirare ALLA conquista della Champions(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 17:10:00 GMT)CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS/ Ultime notizie, ingaggio: con boom in Borsa già “pagato” il cartellino, di M. FantozziHIGUAIN AL CHELSEA? / Accordo con la JUVENTUS? Il fratello agente frena: giocare con CR7 sarebbe ...

Ronaldo - fenomenologia di un campione : Nel palmares di Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro, questo il suo nome completo, ci sono trofei a non finire tra cui cinque UEFA Champions League, quattro Coppe del Mondo per club, 2008, 2014, 2016, ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - la bomba : ecco l'ultima richiesta di Florentino Perez al fenomeno portoghese : Ne dà conto il quotidiano spagnolo Sport , che rivela l'unica condizione che avrebbe posto Florentino Perez , presidente del Real: avrebbe chiesto a CR7 che sia lui a prendersi davanti ai tifosi la ...

Da Ronaldo a… Ronaldo - il ‘Fenomeno’ sicuro : “CR7 alla Juventus? Credo che alla fine resterà al Real” : Intervistato dal Mundo Deportivo, Ronaldo il ‘Fenomeno’ ha parlato dell’eventuale trasferimento di CR7 alla Juventus In tutto il mondo non si fa che parlare di Cristiano Ronaldo, del suo futuro e della possibilità di trasferirsi alla Juventus. La stampa spagnola ha sganciato la bomba, trascinando con sè i media di tutto il mondo. AFP PHOTO / Vasily MAXIMOV Sulla questione è intervenuto anche l’altro Ronaldo, il ...

Mondiali 2018 : il triste addio di Messi e Cristiano Ronaldo - esplode il fenomeno Mbappé : 5 Il fallimento adesso è certificato e gia' dopo il triplice fischio del secondo ottavo di finale dei Mondiali di Russia che ha visto l'Uruguay eliminare il Portogallo, abbiamo intravisto i primi titoli delle maggiori testate sportive. Facendo riferimento anche all'uscita di scena dell'Argentina per mano della Francia, poche ore prima, in tanti hanno puntato sulla 'caduta degli Dei'. Tali vengono considerati da almeno un decennio ...

VIDEO Cristiano Ronaldo micidiale! Che gol di testa contro il Marocco - quattro reti ai Mondiali per il fenomeno : Cristiano Ronaldo si sta comportando da vero fenomeno ai Mondiali 2018 di calcio. La stella del Portogallo ha segnato ancora dopo la micidiale tripletta rifilata alla Spagna: dopo appena 4′ della sfida al Marocco, l’attaccante ha messo a segno un gran gol con un perfetto colpo di testa. Di seguito il VIDEO del gol di Cristiano Ronaldo in Portogallo-Marocco ai Mondiali 2018 di calcio. Foto: kivnl / ...

Evra “spiega” il fenomeno Cristiano Ronaldo : le cene dai risvolti incredibili e l’aneddoto del ping pong : Cristiano Ronaldo non ama perdere e questa è una delle sue grandi forze, lavora ogni giorno per migliorare le proprie prestazioni Cristiano Ronaldo è una macchina da guerra. Non si tratta solo di un grande calciatore dotato di talento piovutogli dall’alto, bensì di un professionista esemplare. Così lo descrivono tutti i suoi ex compagni, tra questi Evra, col quale ha giocato ai tempi di Manchester. L’ex bianconero, in ...