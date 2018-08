Roma | uomo nudo si lava nella fontanella del parco giochi Ultime notizie video | le

Roma - si getta nel fiume per salvare i suoi cani : uomo intrappolato in un canneto : Per salvare i suoi due cani che si erano buttati in un fiumiciattolo all'Appio è rimasto incastrato in un canneto e non riesce a raggiungere la riva. E' accaduto poco fa e le fasi del soccorso sono in ...

Donna uccisa a martellate a Roma - uomo 42enne si costituisce : Roma, 6 ago., askanews, - Ha ucciso una Donna a martellate a Roma e poi si è presentato ai carabinieri di Latina per costituirsi. Questa mattina, i carabinieri della Compagnia Casilina, allertati dai ...

Roma : Lite e poi raptus omicida - uomo confessa delitto compagna : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Latina, in collaborazione con quelli di RomaCasilina, hanno tratto in arresto per omicidio aggravato un uomo di 42 anni, nullafacente originario di Terracina, presentatosi presso la Stazione Carabinieri di Latina, confessando di aver ucciso la compagna di 57 anni, a seguito di una Lite svoltasi all’interno dell’abitazione dove convivevano, nel quartiere Statuario della Capitale. I due ...

Uomo si suicida gettandosi da un ponte a Catanzaro - bambina cosentina muore in Romania : Poche ore fa in Calabria si è consumata una terribile tragedia [VIDEO]. Un Uomo di 50 anni si infatti è suicidato gettandosi da un ponte ed è morto sul colpo. Sempre nelle scorse ore, una bambina di soli 2 anni residente nel cosentino è morta a causa di un incidente avvenuto in Romania. Vediamo maggiori dettagli di questi due tragici eventi. Calabria, 50enne si getta da un ponte e muore sul colpo Verso le ore 17:30 di questa domenica 5 agosto ...

Roma - paura in un supermercato all'Eur : uomo aggredisce il direttore - poi gli agenti : È entrato all'interno di un supermercato in viale Beethoven ieri pomeriggio e ha iniziato a dare in escandescenza. Prima ha pesantemente ingiuriato il direttore minacciandolo anche con una bottiglia ...

7 gesti Romantici che un uomo potrebbe apprezzare molto : 'Che sia uno sport, un hobby, o qualcosa legato al lavoro, ricevere qualcosa legato alla propria passione è un riconoscimento molto importante anche per l'uomo, che magari per quella passione sembra ...

Un uomo italiano di 50 anni è indagato per aver sparato e ferito con una pistola a piombini una bambina rom di un anno a Roma : Un uomo italiano di 50 anni è indagato per aver sparato e ferito con una pistola a piombini una bambina rom, il 18 luglio a Roma. La bambina era stata portata al pronto soccorso da sua madre, che si era The post Un uomo italiano di 50 anni è indagato per aver sparato e ferito con una pistola a piombini una bambina rom di un anno a Roma appeared first on Il Post.

Roma - la Corte Europea per i diritti dell’uomo sospende sgombero del campo rom Camping River fino al 27 luglio : La Corte Europea per i diritti dell’uomo sospende fino al 27 luglio lo sgombero di Camping River, uno dei campi rom di Roma,ordinato dalla giuntadi Virginia Raggi e previsto per la giornata di oggi (martedì 24). Il caso del Camping River era stato denunciato dall’associazione 21 luglio sostenendo che la condizione del campo rappresentasse una “violazione dei diritti umani”. Una sentenza commentata immediatamente dal ministro ...

Roma - il violentatore di Caracalla è l’uomo nudo della foto virale : era stato arrestato tre giorni prima : L’uomo che ha tentato di struprare una donna che faceva jogging a Caracalla, a Roma, era già noto alle cronache: la sua foto mentre passeggiava nudo per le strade di Grottaferrata Ventotto anni, originario del Gambia, era stato arrestato in flagranza dai carabinieri. In prigione, però, c’è rimasto poco: il tentativo di violenza in via delle Camene, nel centro della Capitale, infatti, è di appena tre giorni dopo quello scatto ...

Roma - le verità di Sabatini : 'Pallotta uomo insicuro. E su Allegri e Nainggolan...' : Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma approdato adesso alla Sampdoria, ha parlato al Corriere dello Sport. Questa una parte delle sue dichiarazioni: Hai apprezzato l'accoglienza in giallorosso? 'Mica tanto. Sto cercando di guarire dalla malattia Roma. Non me la posso portare dietro tutta la vita&...

Roma : cadavere di un uomo recuperato dai Vigili del Fuoco nel Tevere : Il corpo di un uomo è stato avvistato intorno alle 14 sul fiume Tevere, all’altezza del punto di affluenza con l’Aniene, nei pressi di via del Foro Italico. Per il recupero è subito giunta sul posto una squadra del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma. Il corpo dell’uomo, di cui non si conoscono le generalità, probabilmente era in acqua da alcuni giorni ed e’ stato consegnato alle autorità ...