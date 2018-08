Roma - su N'Zonzi prove di rilancio. Il Siviglia cederà? : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Monchi doveva tornare a Roma ieri ed invece non ci è tornato , fermandosi ancora in Spagna, a casa sua, come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . E questo per cercare di trasformare il no di due giorni fa per Steven N'Zonzi in un sì che gli permetterebbe di chiudere in modo positivo il mercato giallorosso. Il centrocampista francese non ...

N'Zonzi in pressing : vuole soltanto la Roma : L'ultimo weekend senza la serie A, vede Monchi ritardare il suo rientro in Italia. Il ds era atteso a Roma ieri ma il fatto che sia rimasto ancora un giorno a Siviglia , tornerà nella Capitale in ...

Calciomercato Roma - torna di moda N'Zonzi : Le difficoltà per arrivare a Suso e Samassekou, blindati rispettivamente dal Milan e dal Salisburgo, spingono Monchi di nuovo verso il francese, per il quale il Siviglia non fa sconti

N’Zonzi-Roma - i giallorossi ci credono : ecco le parole del Ds del Siviglia : CALCIOMERCATO ROMA- Joaquin Caparrós, Ds del Siviglia, ha parlato dellla probabile cessione di N’Zonzi: “vuole andarsene ma ha ancora due anni di contratto con noi, è sul mercato e intendiamo valorizzare la sua cessione. Se vuole andar via deve portare un’offerta importante. Altrimenti resterà qui per altri due anni e rispetterà il suo contratto”, conclude. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI ...

N'Zonzi alla Roma/ Ultime notizie - ds Siviglia conferma : "Ha chiesto la cessione" - Monchi prepara il blitz : Steven N'Zonzi alla Roma, le Ultime notizie sulla pista di mercato giallorossa: il ds del Siviglia conferma, "il calciatore ci ha chiesto la cessione"(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 11:10:00 GMT)

N’Zonzi-Roma - parla il ds del Siviglia : “ecco come stanno le cose” : N’Zonzi-Roma, un affare che potrebbe accendersi nelle prossime ore di calciomercato, il direttore sportivo del Siviglia Joaquin Caparrós ha fatto il punto della situazione Il direttore sportivo del Siviglia Joaquin Caparrós, ha parlato del caso N’Zonzi, caldissimo in queste ultime ore di calciomercato. “Vuole andarsene ma ha ancora due anni di contratto con noi, è sul mercato e intendiamo valorizzare la sua cessione. Se ...

Roma - N'Zonzi e Suso costano troppo - Monchi studia le altre opzioni : Il primo assalto per Suso è andato a vuoto. E dopo ieri, non è certo che andrà in atto nemmeno un secondo tentativo. 'Non abbiamo mai ipotizzato una sua partenza, non s'è parlato di offerte. Il perché ...

Roma - tre no. Ma N'Zonzi si può ancora convincere : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Uno dietro l'altro. Ieri è stata una giornata negativa per il mercato della Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Con il d.s. Monchi che ha incassato tre no . Prima quello arrivato a casa sua, a Siviglia, per il centrocampista francese Steven N'Zonzi. Poi il quello del Milan per lo spagnolo Suso ed infine ...

Monchi da N'Zonzi e l'agente apre : 'Roma un'opzione'. Muro Milan per Suso : Dalla chiusura del mercato inglese, i giallorossi hanno riallacciato i rapporti e provano a chiudere per il centrocampista campione del mondo, che spinge per cambiare aria. A confermarlo le parole ...

Roma - Monchi : assalto a N'Zonzi. E prende quota l'idea Suso : Giorni intensi per Monchi. Il Direttore Sportivo della Roma non ha avuto un attimo di relax dopo il rientro dalla tournée statunitense. Normale sia così, se il mercato chiama. Tuttavia, per i ...

Roma - strada spianata per N'Zonzi : Monchi a Siviglia per l'affondo : Mercato inglese chiuso: i giallorossi sono rimasti soli nella corsa al centrocampista francese. Il ds è tornato in famiglia per il weekend e...

Roma : Gabriel alternativa a N'Zonzi - Perotti al Milan per Suso : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , possibile offerta al Milan: Perotti più soldi per Suso . Il Bayer Leverkusen chiede 50 milioni per Bailey : per la Roma sembrano troppi.

Roma - adesso N'Zonzi. Prende quota l'idea Suso : ... scrive Angrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Tra i tanti colloqui, in mezzo anche una buona notizia dalla Spagna. Steven N'Zonzi non giocherà in Inghilterra, Arsenal ed Everton non si sono ...

La Roma a caccia di Suso : Monchi riceve l'agente del milanista e vola in Spagna per N'Zonzi : Non ha perso tempo. Sbarcato ieri mattina a Roma, dopo 8 ore di volo, di rientro dagli Usa,, Monchi s'è diretto a Trigoria dove ha iniziato una lunga serie di appuntamenti. Nel tardo pomeriggio, poi, ...