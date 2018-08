Roma | Salvini | «La capotreno? Sarebbe da premiare» Il video Il pendolare | io | linciato

Raggi - due anni da sindaca : 'Roma non è più ladrona. Salvini punta al Campidoglio? Gli piacerebbe' : 'Un bilancio di due anni alla guida di Roma? Sono stati molto intensi, abbiamo trovato una città devastata e ci siamo concentrati a rimettere a posto le cose...Stiamo ricostruendo la macchina e ora si ...

Sul calendario di Matteo Salvini c'è già una data cerchiata in rosso. È quella del 26 maggio 2019, quando si voterà per rinnovare il Parlamento Europeo. Potrebbe essere il fine settimana giusto per andare al voto anche per nominare il nuovo sindaco di Roma, nel caso in cui l'attuale prima cittadina Virginia Raggi dovesse venir giudicata colpevole nel processo in corso a suo carico per la questione nomine.

Creare una frattura ancora più profonda all'interno del mondo cattolico non serve. La Chiesa, secondo lei, quale strada dovrebbe intraprendere? Non conosciamo le problematiche che stanno dietro a ...

Una rappresentazione che non pare essere casuale, dal momento che pochi giorni fa il ministro Matteo Salvini è comparso su una molto controversa copertina di Famiglia Cristiana. A confermare la corrispondenza dei fatti, anche il titolo che l'artista di strada ha dato alla sua opera: ''Vattene, Satana, Vattene'', che ricorda il ''Vadre Retro Salvini'' scelto dalla rivista. Il murale apparso a Roma L'affissione è stata trovata in un sottopassaggio

Nuovo tweet di Matteo Salvini, con tanto di selfie in riva al mare, all'indomani della decisione del consiglio comunale dell'isola spagnola che ha votato all'unanimità una mozione per bandirlo come '...

Matteo Salvini in abito talare, con un crocifisso brandito quasi come un'arma in una mano e un libro nell'altra. È il murale apparso oggi a Roma in un sottopasso nel quartiere Ostiense. L'opera ...