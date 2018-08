Roma - niente Suso : restano due opzioni per l’esterno offensivo : Roma alla ricerca di un esterno mancino che completi la rosa di mister Di Francesco, Monchi all’opera per accontentare le richieste Suso non si muoverà da Milano e di conseguenza non sarà lui l’esterno mancino richiesto da Di Francesco per la sua Roma. Monchi si sta dunque guardando attorno alla ricerca del colpo giusto per chiudere il mercato giallorosso. Ovviamente è un po’ tardi per vagliare nuove piste e dunque si va ...

Roma - la farsa Colli della Farnesina : strada chiusa ma niente lavori : Come una tela di Penelope, che di giorno si fa e di notte si disfa, via dei Colli della Farnesina chiude e riapre a seconda dell'intervento dei vigili urbani o dei residenti. chiusa per colpa di un ...

Maltempo Roma - Infotreno : “Inconveniente tecnico alla stazione di Ciampino - possibili ritardi” : “FL4 Roma Ciampino Albano / Velletri / Frascati treni potranno subire ritardi cancellazioni o limitazioni per un inconveniente tecnico all’infrastruttura di stazione Ciampino dovuto ad avverse condizioni meteo”. Così in un tweet Infotreno Lazio. L'articolo Maltempo Roma, Infotreno: “Inconveniente tecnico alla stazione di Ciampino, possibili ritardi” sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma - travolto da un treno - a 7 mesi dalla morte niente funerale per Valerio - la famiglia : 'Prima la verità' : niente funerale per Valerio Frijia, lo studente morto a 15 anni dopo essere stato travolto dal treno a Labico. 'Prima la verità - dice il padre Alessandro - la sepoltura per noi è la fine di tutto, ...

Roma - Casa delle donne è rottura con sfratto Niente accordo con il Comune : Ora la Casa Internazionale delle donne di Trastevere potrebbe chiudere per davvero. Ieri, dopo mesi di annunci, c'è stato l'incontro tra il direttivo della Casa e il Comune, rappresentato da una ...

L'agente Minguella : 'Causa Roma per Malcolm? Non ha niente in mano' : Roma - Un'operazione lampo quella con cui il Barcellona ha 'soffiato' Malcolm alla Roma , ma che rischia di avere lunghi e pesanti strascichi se - come ha ipotizzato il diesse giallorosso Monchi - il ...

«Non si affitta a stranieri» - niente casa a Roma per il sindacalista Usb : «Ho provato a contattare alcune agenzie per affittare casa a Roma. 'Non affittiamo a stranieri' questa l'assurda risposta. È incredibile, ma non mi arrendo». La denuncia è arrivata attraverso i social ...

Roma - niente casa al sindacalista dei braccianti : «Non si affitta agli stranieri». La denuncia di Aboubakar : niente alloggio a Roma per il sindacalista dei braccianti: Aboubakar Soumahoro, italiano di origini ivoriane di 38 anni diventato noto alle cronache per il suo ricordo in memoria di Soumayla...

Roma - porte girevoli : niente Usa per Defrel - si aspetta Malcom : Roma - niente torunée statunitense per Gregoire Defrel , inizialmente inserito nella lista dei convocati di Di Francesco per le sfide della International Champions Cup contro Tottenham , Barcellona e ...

Siccità - Raggi : “Niente emergenza acqua in estate a Roma” : “Sono incoRaggianti gli ultimi dati forniti dal Parco Regionale di Bracciano che fanno scongiurare qualunque ipotesi di emergenza acqua in piena estate. I numeri ci dicono che la velocita’ di abbassamento del periodo estivo del Lago di Bracciano si e’ dimezzata e il livello attuale e’ di 7 cm piu’ alto di quello registrato nello stesso periodo l’anno precedente”. Lo scrive il sindaco di Roma Virginia ...

Ecofin conferma : la Ue chiederà a Roma di recuperare sul debito. Tria : 'Niente manovra' : L'Ecofin chiede all'Italia una doppia manovra. 0,3 per cento del pil quest'anno, il doppio nel 2019. Serve riequilibrare i conti, dicono a Bruxelles. Ma il ministro Tria smentisce: Non ci sarà manovra,...

Caso Regeni - i pm di Roma : nei video egiziani buchi temporali e niente immagini di Giulio : «Gli accertamenti compiuti dalla Procura di Roma e dalla Procura generale d'Egitto hanno permesso di verificare l'assenza, tra quanto si è riusciti a recuperare, di video o immagini relative a Giulio ...

Roma - la tenuta di Passerano salvata dal cemento : “Niente cimitero - sarà un luogo aperto a turisti e scuole” : Per la tenuta di Passerano, 900 ettari di patrimonio storico-paesaggistico ad est di Roma, il rischio cementificazione sembra definitivamente scongiurato. Il pericolo di costruzione di un mega cimitero nell’area, che ilfattoquotidiano.it ha denunciato cinque anni fa, è stato evitato prima grazie ad una dichiarazione di interesse storico-artistico della soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Mibact, poi dal ...

Censimento rom - il capo dei nomadi di Roma ridicolizza la sinistra : 'L'idea di Salvini? Non c'è niente di male' : Alle polemiche isteriche sul dossier sui rom annunciato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini , risponde direttamente il rappresentante delle comunità nomadi di Roma, Najo Adzovic . E la sua ...