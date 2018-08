Roma città poco accogliente | e senza futuro | per i freelance

Piscine a Roma : dove andare per chi passa l'agosto in città : Uno specchio d'acqua da 1700 metri quadrati con annessa spiaggia di sabbia, cannoni e giochi d'acqua oltre ad un imponente maxi-schermo per godersi film, spettacoli e programmi direttamente in ...

Archeologia - Roma : ai Musei Capitolini in mostra le origini della città ai tempi dei re : Gli inizi di Roma sono spesso confinati, nella comune immaginazione, ai miti della fondazione tramandatici dagli storici antichi: dalla Lupa che allatta i Gemelli presso la palude ai piedi del Palatino alla disputa fratricida tra Romolo e Remo. Un immaginario rafforzato dalla circostanza che l’immagine di Roma maggiormente proposta nei secoli è legata ai simboli e agli edifici del suo passato imperiale, e, d’altra parte, dalla difficoltà nel ...

Roma - decoro - Raggi : 'Interventi su panchine divelte - 150 restituite ai cittadini' : 'Stiamo restituendo ai cittadini le panchine dei parchi e delle vie di Roma devastate dai soliti incivili. E lo stiamo facendo anche con l'aiuto di cittadini che con il loro impegno dimostrano ...

Raggi : Città Metropolitana - 25 e 26 ottobre a Roma il Forum Ema : Roma – “Siamo felici di ospitare la quarta edizione di Ema-European metropolitan Authorities, che si terra’ a Roma i prossimi 25 e 26 ottobre. Il Forum Ema e’ nato nel 2015 su iniziativa a dell’Area Metropolitana di Barcellona, prima organizzatrice e coordinatrice di questo progetto, come piattaforma politica con lo scopo di rafforzare il ruolo delle aree metropolitane europee nel processo decisionale dell’Ue ...

Roma - da Portonaccio alla Magliana : cittadini pronti al ricorso contro il Comune :

Ondata di calore / Allerta meteo - bollino rosso su Torino e Roma : 12 città a rischio : Ondata di calore, Allerta meteo: bollino rosso su Torino e Roma. Sono dodici le città dove il livello di rischio è considerato molto alto. A Genova ci sono tre vittime di malore.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 13:20:00 GMT)

Riaperto il teatro Romano di Ventimiglia : 1 - 5 milioni di euro per restituire l'opera alla città foto : I romani si recavano in quel teatro alla foce del fiume Nervia per assistere a commedie, spettacoli di mimi e musica. "Oggi ", ha detto Valentina Fiore, "Grazie alla rifunzionalizzazione potrà ...

A Roma detenuti al lavoro per la città : ANSA, - Roma, 7 AGO - Riqualificare le strade di Roma anche attraverso il lavoro dei detenuti, che in tal modo intraprendono un percorso di reinserimento nella società: è l'obiettivo del protocollo ...

De Priamo (FDI) : Roma - grillini nel caos e città in emergenza : Roma – “Mentre la questione rifiuti nella Capitale e’ tutt’altro che risolta, bensi’ in continua emergenza, la Giunta 5 Stelle e’ sempre piu’ nel pallone con la citta’ perennemente sporca, i servizi di spazzamento inefficienti, gli impianti di Tmb al Salario e a Rocca Cencia sotto stress e la raccolta differenziata a rilento”. Lo ha detto in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in ...

Sos caldo : 10 città saranno contrassegnate con il "bollino rosso" - mercoledì si aggiungerà anche Roma : Non dà tregua il caldo in dieci città italiane. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Trieste, Venezia e Verona domani e mercoledì saranno contrassegnate con il 'bollino rosso' del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio da ondate di calore per tutti i cittadini, non solo quindi le fasce a rischio. E a queste dieci città si aggiungerà l'8 agosto Roma, che il 6 e 7 ...

Geyser in città : a Roma spunta un getto d'acqua alto 10 metri : Roma , askanews, - Un getto d'acqua alto oltre 10 metri nel mezzo di una strada di Roma. Siamo in via Monteverde dove, probabilmente a causa della rottura di una tubatura, l'acqua ha cominciato a ...

Alessandro Borghi promuove Napoli : è una città cambiata in meglio. A differenza di Roma. : Alessandro Borghi , talentuoso attore romano, ha assistito all'anteprima a Pompei del film ' Napoli Velata ' nell'ambito dell' Italian Movie Award in svolgimento in questi giorni nella cittadina ...