Roma Arrestati due giovani a Corviale per spaccio

Roma : Spacciavano in sito archeologico Appia Antica - arrestati : Roma – Ennesimo arresto da parte della Polizia di Stato grazie a YouPol, l’applicazione per smartphone, dedicata agli adolescenti, per segnalare spaccio o soprusi. Sono stati piu’ di uno i messaggi, pervenuti presso la Sala operativa della Questura di Roma, che parlavano di movimenti sospetti ai confini di un’area archeologica dell’Appia Antica e le indagini sono state affidate agli investigatori del commissariato ...

Roma : Scippano collana d’oro a turista - arrestati : Roma – Nel corso dell’intensificazione dei controlli del territorio nei pressi dei luoghi maggiormente frequentati dai turisti, finalizzati al contrasto della criminalita’ diffusa, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato due cugini di 21 e 22 anni, entrambi con precedenti e di origini bosniache, domiciliati presso l’insediamento di via Sebastiano Vinci, con l’accusa di ...

Roma : Cercano di vendere cellulare rubato - arrestati : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino del Gambia di 20 anni e uno del Senegal di 23 anni, entrambi nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi in largo di Villa Peretti mentre stavano tentando di vendere ad un passante un iPhone provento di una rapina. I cittadini stranieri non sono riusciti a fornire una valida giustificazione circa la provenienza e ...

Roma - carabinieri bussano alla porta dei due spacciatori : giù palline di cocaina e crack dal tubo di scarico. Arrestati : Era prevedibile che tentassero di disfarsi delle numerose dosi di cocaina che avevano in casa, gettandole nel water. Così i carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, che oramai conoscono bene le dinamiche dei pusher della zona, avevano intercettato il tubo di scarico della loro abitazione in via dell’archeologia. Mentre due carabinieri bussavano alla porta di padre e figlia di 71 e 32 anni, altri due militari si erano posizionati nel ...

Roma : San Basilio - arrestati due pusher : Roma – A Roma nel corso dell’azione di controllo del territorio, prevenzione e repressione dei reati in genere, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone, hanno rimosso numerosi ostacoli fissi e barriere di vario genere apposte da un sodalizio criminale, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e operante nella zona conosciuta come il ‘Bar della coltellata’. Durante ...

Roma - rubano nel museo storico delle Ferrovie : arrestati quattro nomadi : rubano al museo storico delle Ferrovie in via Casilina, arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Frascati 4 romeni, tra i 18 e i 35 anni, tutti domiciliati nel campo nomadi di ...

Roma : Rubano rifiuti da stabilimento AMA - arrestati : Roma – Tre minori, residenti al campo nomadi di Castel Romano, questa mattina alle 2.30, sono stati arrestati dalla Polizia locale di Roma Capitale dopo essere entrati nel deposito Ama di Mostacciano, a via Riccardo Boschiero. Si tratta di un ragazzo di 16 anni, e due ragazze di 15 e di 17 anni. Tutti con precedenti specifici per furto e reati contro il patrimonio. In particolare il primo era gia’ stato arrestato il 6 aprile 2018 per ...

Roma - rapinarono 16enne sul pullman : arrestati due nomadi minorenni a Castel Romano : rapinarono una 16enne sul bus, arrestati due nomadi del campo di Castel Romano. Dopo un mese di indagini i carabinieri della stazione Roma Tor dè Cenci hanno arrestato, in esecuzione di misura ...

Rapinarono 16enne sul pullman : arrestati due nomadi minorenni a Castel Romano : Rapinarono una 16enne sul bus, arrestati due nomadi del campo di Castel Romano. Dopo un mese di indagini i carabinieri della stazione Roma Tor dè Cenci hanno arrestato, in esecuzione di misura ...

Castel Romano - Arrestati 2 minorenni : avevano picchiato e rapinato 16enne - Romait - : LEGGI ANCHE Raggi, Maxi-emendamento: 'Con Giovanni Tria 125 milioni I messaggi di solidarietà per Daisy dal mondo dello sport e non solo Roma, Scuola, Cgil-Cisl-Uil: Stabilizzazioni per nidi e scuola ...

Roma : Sorpresi mentre clonavano bancomat - arrestati : Roma – Due persone sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina perche’ sorprese mentre smontavano apparecchiature per la clonazione da uno sportello Atm nel centro di Roma. Si tratta di due cittadini bulgari di 26 e 28 anni, arrestati a Largo Chigi dove avevano preso di mira lo sportello per prelevare contante posto vicino all’edicola. Sullo sportello bancomat i due avevano applicato uno ...

Roma : Rubano bagagli da auto - arrestati dopo inseguimento : Roma – Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato 2 giovani rom gia’ noti alle forze dell’ordine, domiciliati presso un campo nomadi di Roma, con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Santa Marinella, nel corso di mirati servizi di controllo del ...

Roma - accerchiano turista e gli strappano la collana : arrestati tre rapinatori : La scorsa notte, nell'ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato tre persone, due cittadini iracheni, di 21 e 26 anni e un ...

Roma - affittavano case in nero e minacciavano di morte gli inquilini morosi : arrestati due Casamonica : Rapina e tentato omicidio di un nigeriano a Roma, nel quartiere della Romanina. Con queste accuse la polizia ha arrestato tre persone, tra questi anche due esponenti del clan Casamonica, uno dei quali ...