Roma | a sorpresa | Olsen può star fuori all' esordio in campionato

Gianni Morandi ospite di Joan Baez a sorpresa : video in Roma nun fa’ la stupida stasera alle Terme di Caracalla : Gianni Morandi ospite di Joan Baez a Roma: durante il concerto che si è tenuto alle Terme di Caracalla, il cantautore italiano ha raggiunto sul palco Joan Baez e ha cantato e suonato con lei. Tra il pubblico, nessuno se lo aspettava. L'ospitata di Gianni Morandi non era stata comunicata in anticipo. L'artista ha voluto sorprendere tutti regalando un'esibizione sulle note di alcuni successi storici del suo repertorio e poi a cappella un ...

Roma - sgombero a sorpresa al campo nomadi : sgombero del Camping River, il campo nomadi alla periferia di Roma. Le operazioni sono iniziate, a sorpresa, con un giorno di anticipo rispetto alla sospensiva della Corte Europea di Strasburgo che ...

Rabona - Il colpo a sorpresa. Andrea Vianello su Rai 3 racconta il calcio come un Romanzo : «Provare a raccontare il calcio in modo originale, anche come grande romanzo della nostra vita». È l'obiettivo di 'Rabona. Il colpo a sorpresa', il programma in onda in autunno il venerdì in seconda serata su Rai3, con il quale torna davanti le telecamere, dopo qualche anno dietro le quinte, Andrea Vianello. «come dice il titolo ci saranno dei colpi a sorpresa e qualche sorpresa la teniamo ancora per noi - dice il ...

Parte da Roma il super tour della Pausini : sopralluogo a sorpresa per palco e tribune : Laura ha controllato l'avanzamento dei lavori con una assistente speciale, curando ogni dettaglio e firmando personalmente la regia di ciascuno dei suoi spettacoli. 'Venerdì scorso a Jesolo, per la ...

Calciomercato Fiorentina - si chiude a sorpresa per Gerson della Roma : Un colpo a sorpresa della Fiorentina, che sta per rinforzarsi a centrocampo con Gerson. Affare in dirittura d'arrivo tra la società viola e la Roma, proprietaria del cartellino del brasiliano classe '...

Roma : festa a sorpresa per compleanno Raggi in Campidoglio : Roma, – Una festa a sorpresa, il coro di auguri, gli applausi e il brindisi con collaboratori e dipendenti. compleanno al lavoro per il sindaco di Roma, Virginia Raggi, festeggiata per i suoi 40 anni con tanto di striscioni colorati, dolci, spumante e l’immancabile torta con la scritta ‘Buon compleanno Virginia’. Il video diffuso dal Campidoglio mostra la prima cittadina felice ed emozionata mentre riceve auguri e soffia ...

Roma - Schick ora è chic : ecco la sorpresa più bella della nuova squadra : Tre gol e due assist in 37 minuti. Ok, il Latina milita in serie D, si era radunato il giorno precedente alla gara, si tratta soltanto di un'amichevole estiva e le prove da superare da qui in avanti ...

De Gregori - sorpresa all'Auditorium : brano sui problemi di Roma a inizio concerto : 'Dice l'aria c'è più bona che a Milano/ Specialmente pè chi campa solo d'aria./ Specialmente pè chi torna a casa a sera/ E nell'aria ce pò solo bestemmià./ Le matine de gennaio ce stà 'n sole/ Tanto ...

Napoli - sorpresa a centrocampo : asta con Juve e Roma per Kovacic : Il Napoli si aggiunge alla lista delle squadre italiane interessate a Mateo Kovacic. Dopo Juventus e Roma, anche il club azzurro, scrive Marca, è pronto a fare un'offerta per arrivare al ...

Emma Marrone / Oggi la sorpresa ai bambini ricoverati all'ospedale Bambin Gesù di Roma : È un giorno speciale per Emma Marrone: Oggi, 21 giugno, per la Festa della Musica sarà all'ospedale Bambin Gesù per far visita ai Bambini malati(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 15:30:00 GMT)

Calciomercato Inter - è fatta per Nainggolan : anche una contropartita a sorpresa alla Roma [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Inter – L’Inter piazza il colpo Radja Nainggolan, rinforzo importantissimo per il tecnico Luciano Spalletti, arriva il grande sogno dell’allenatore, adesso i nerazzurri si candidano ad essere grandi protagonisti nella prossima stagione dopo gli arrivi anche di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, nerazzurri veramente scatenati. sorpresa sui dettagli dell’accordo con la Roma per il belga: 24 milioni di euro e ...

Roma - show a sorpresa di Luca Barbarossi nella metro A : 'Roma è di tutti perché sa accogliere' : sorpresa in metro: tra i tornelli della stazione Repubblica appare Luca Barbarossa, insieme a due musicisti - Francesco Valente alla chitarra elettrica e Maurizio Mariani al basso -, chitarra acustica ...