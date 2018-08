‘Ritorno al futuro 4’ : il dibattito è aperto tra cast e autori : Nonostante combatta ormai da quasi venti anni con il morbo di Parkinson [VIDEO], Michael J. Fox si mantiene attivissimo: ha recitato a lungo in serie televisive, a teatro e ora pensa a progetti importanti. Anzi, forse il più importante di tutti: la quarta edizione di “Ritorno al futuro”. Da tempo esiste una sceneggiatura validata da Robert Zemeckis, regista e coproduttore dei film della saga, che però non è mai stata messa in produzione a causa ...

Calciomercato : nel futuro di Simone Zaza un Ritorno a Torino... Sponda granata : C'è di nuovo la Serie A all'orizzonte di Simone Zaza: l'ex attaccante della Juventus, ora in forza al Valencia, gradirebbe il ritorno in Serie A, ancora una volta a Torino ma non tra i bianconeri. Ad ...

PAOLO MALDINI - PRESENTAZIONE / Diretta : Ritorno per amore. Penso al futuro e ai nostri giovani - coi tifosi... : MALDINI Day, il Capitano torna al Milan - e nel mondo del calcio - a nove anni dall'addio al rossonero. Conferenza stampa alle 16:30: il ruolo da Direttore Sviluppo Strategico Area Sport.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 17:17:00 GMT)

Pooh 50 - l'ultima notte insieme/ Diretta e scaletta : un Ritorno al passato guardando al futuro : Pooh 50 - l'ultima notte insieme in onda oggi, sabato 4 agosto, in prima serata su canale 5: Diretta e scaletta. 50 canzoni per un ultimo, trionfale concerto.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 14:12:00 GMT)

Renzi : "Il titolo della Leopolda? Ritorno al futuro" : "Segnatevi il 19, 20 21 ottobre, la Leopolda numero 9, la prova del nove. Avrà come titolo ' Ritorno al futuro '". E' quanto ha annunciato Matteo Renzi nel corso di una diretta su Facebook, chiamando ...

Sondaggi Politici/ Crisi e futuro Pd : ‘nuovo’ Ulivo o Ritorno di Renzi? : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto. Lega al 30%, M5s tiene mentre Forza Italia sprofonda sotto l'8%: Pd non sfonda dopo Renzi, gli ultimi dati(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:17:00 GMT)

Alitalia - Ritorno al futuro con lo Stato al 51%. Il governo : “L’italianità è fondamentale” : Il punto fondamentale nel futuro di Alitalia è «l’italianità». Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli sembra riprendere le parole di Silvio Berlusconi, che nel 2008 mise insieme i «capitani coraggiosi» per tentare il rilancio della compagnia evitando l’arrivo di Air France. Questa volta però il progetto non è di trovare capitali privati italian...

Ritorno al Futuro - Christopher Lloyd : 'Sarei felice di girare un quarto film' : ... perché è il più divertente e ha potuto andare a cavallo e dare spazio alla storia con Clara, oltre ad aver ricevuto molte testimonianze da parte di chi è stato ispirato a lavorare nel mondo della ...

Milan - parte era Elliott : ultime notizie/ Il Ritorno di Leonardo nel futuro dei rossoneri? : Milan, inizia l’era Elliott, alle 16:30 il cda: Paolo Scaroni nuovo presidente, Riccardo Silva socio di minoranza? Il 21 luglio prossimo si terrà l'assemblea dei soci(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 23:53:00 GMT)

'Ritorno al futuro' per ScheggiAcustica : Dal 28 al 31 agosto a ScheggiAcustica sono attesi concerti, spettacoli e nuove sorprese che animeranno quattro giornate attraversate da un filo conduttore principale che comprenderà musiche folk e ...

Ritorno al futuro - "Doc" a Torino sul set del nuovo spot Fiat : Torino come la Hill Valley di Ritorno al futuro: dimprovviso, il centro storico del capoluogo piemontese è tornato alle atmosfere di oltre cinquantanni fa. Con un personaggio deccezione: il dottor Emmet Brown (Doc), avvistato sul set di un nuovo spot FCA, a breve in tv. Auto depoca. accaduto ieri mattina, tra una cinquantina di comparse e vecchie glorie della produzione motoristica italiana degli anni 50 e 60: tra queste, diverse ...

Ulysses : A Dark Odyssey - Ritorno al futuro - Recensione : Comunque unica soluzione politica, a quanto pare, per contrastare droga, immigrazione e violenza d'ogni risma nella deriva delle coscienze. Le "stazioni" di un percorso per ritrovare il passato Così ...