Ritorna la TIM Seven IPERGO : Minuti ed SMS illimitati e 32 - 4GB a 7 euro : TIM rilancia l’ottimo piano tariffario Seven IPERGO per contrastare iliad e Ho. Mobile che offre Minuti ed SMS illimitati e 32,4GB di internet a soli 7 euro al mese Come attivare la TIM Seven IPERGO TIM attacca direttamente iliad ed Ho. Mobile con l’operatore francese che con la sua tariffa da soli 5,99 euro al mese (o […]

Milan - dopo il cda inizia l’era Elliott/ Addio a Fassone - Ritorna Leonardo - e 150 milioni di investimenti : Milan, dopo il cda inizia l’era Elliott: Addio a Fassone, ritorna Leonardo, e 150 milioni di euro investimenti. E' iniziata ieri una nuova pagina per il glorioso club rossonero(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 08:14:00 GMT)

Rimini - più di dieci trombe marine in poche ore/ Video - ultime notizie : domani Ritorna il bel tempo? : Rimini, trombe marine nell'Adriatico: il raro spettacolo atmosferico ripreso dai turisti sulla costa ma anche in città. Almeno due fenomeni in mattinata, ma senza danni.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 21:07:00 GMT)

Ritorna all’aggiornamento il Samsung Galaxy S8 TIM : ma non è quello di giugno : Possono tirare un sospiro di sollievo gli utenti che hanno deciso di portarsi a casa il Samsung Galaxy S8 brand TIM, appena reduci dal pacchetto G950FXXU2CRED, quello contraddistinto dalla patch di sicurezza di maggio, e non purtroppo di giugno, che ha visto iniziate le proprie operazioni di rilascio proprio a partire dalla giornata di ieri, a cominciare dagli esemplari commercializzati in USA (questo significa che per il mercato europeo ci sarà ...