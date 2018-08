RISULTATI COPPA ITALIA Diretta gol live score | terzo turno | le squadre di spicco nel

RISULTATI COPPA Italia/ Diretta gol live score delle partite (3° turno - oggi 12 agosto) : Risultati Coppa Italia: Diretta gol live score delle partite valide per il terzo turno eliminatorio, che vede scendere in campo anche 12 squadre di Serie A (oggi 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 07:00:00 GMT)

Coppa Italia 2018-2019 - terzo turno : tutti i RISULTATI. Genoa-Lecce 4-0 - poker stellare di Piatek. Udinese-Benevento 1-2 ai supplementari : Questa sera si sono giocati due anticipi del terzo turno della Coppa Italia 2018-2019, a questo punto della competizione esordiscono le squadre di Serie A (quelle piazzate dal nono al 17° posto dell’ultimo campionato e le tre neopromosse). Tutto estremamente facile per il Genoa che ha travolto il Lecce con un perentorio 4-0: Piatek ha confezionato un poker superlativo in appena 35 minuti di gioco (tra il 2′ e il 37′). Di fronte ...

RISULTATI COPPA Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (1^ turno fase a gironi) : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle partite in programma oggi emrcoledi 8 agosto 2018 e valide per il primo turno della fase a gironi. (Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 07:07:00 GMT)

Coppa Italia 2018 - tutti i RISULTATI : Palermo ok ai rigori - Venezia out : Il secondo turno di Coppa Italia si è concluso, solito iter: conferme, sorprese, delusioni. Manca soltanto l'ultima sfida tra Lecce e Feralpi Salò per chiudere il quadro, in programma lunedì. Uno dei ...

Coppa Italia 2018-2019 - i RISULTATI del secondo turno e gli accoppiamenti del terzo turno. Debuttano le squadre di Serie A : Dopo gli anticipi di ieri, oggi si è disputato il grosso delle partite del secondo turno della Coppa Italia 2018-2019. Esordiscono le compagini di Serie B, le vincenti volano al terzo turno dove debutteranno anche le squadre di Serie A (eccezion fatta per le otto teste di Serie). Il Benevento batte l’Imolese per 3-1 e si assicura la sfida contro l’Udinese, il Cittadella batte il Monopoli per 1-0 e si regala la trasferta di Empoli, il ...

Coppa Italia : dominio del Crotone - vittoria del Catania - spettacolo Salernitana [RISULTATI e FOTO] : 1/19 Gerardo Cafaro/LaPresse LaPresse ...

Coppa Italia - programma e RISULTATI del turno eliminatorio : TORINO - Non solo amichevoli internazionali. E' una domenica anche di partite da dentro o fuori: va in scena infatti il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia. Oggi ben 15 match, spicca Foggia-...

RISULTATI COPPA Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite : in campo al Razza (1^ giornata) : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 5 agosto 2018 e valide per la prima giornata della fase preliminare a gironi. (Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 17:18:00 GMT)