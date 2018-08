Riforma pensioni 2019 | le info sui tagli agli assegni sopra i 4000 '

Riforma pensioni 2018/ Salvini : “Smontiamo la legge Fornero - piaccia o no all'Ue” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , ultime notizie. Quota 42, la reazione dei lavoratori precoci. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 agosto(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 22:03:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Il "trucco" per far passare Quota 100 (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Quota 100, il trucco per poterla finanziare. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 agosto(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 15:31:00 GMT)