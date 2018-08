Real Madrid-Milan | Sergio Ramos rende onore a Maldini | il gesto dello spagnolo è

Video / Milan- Real Madrid (1-3) highlights e gol della partita : primo gol di Higuain (Trofeo Bernabeu) : Video , Milan-Real Madrid (1-3) . highlights e gol della partita valida per il Trofeo Bernabeu. Gonzalo Higuain segna la sua prima rete con la maglia rossonera sulle spalle.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 08:41:00 GMT)

Real Madrid-Milan 3-1 : Higuain gol non basta. Reti di Benzema - Bale e Mayoral : Vince il Real ma, risultato a parte, può sorridere anche il Milan. Perché se al Bernabeu il nuovo centravanti rossonero Gonzalo Higuain buca subito la porta e la banda Gattuso se la gioca alla pari ...

