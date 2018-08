Rai | il Ko dell' informazione estiva Il servizio pubblico è ormai La7

Rai - fallimento dell'informazione estiva Il "servizio pubblico" è ormai La7 : Rai d'agosto, cittadino informato non ti conosco. Potrebbe essere questo il nuovo slogan della televisione pubblica italiana, dal momento che nell'estate 2018 essa non prevede il benché minimo spazio di approfondimento giornalistico in prima serata. Lo fa notare anche il deputato dem Michele Anzaldi Segui su affaritaliani.it

«Maniac» : tRailer e immagini della serie con Emma Stone - : ... con Emma Stone, Jonah Hill e Justin Theroux , che sarà disponibile in contemporanea in tutti i paesi in cui il servizio è attivo dal prossimo 21 settembre : Ambientata in un mondo e in un tempo ...

The Elder Scrolls Online : ecco il tRailer di lancio della nuova espansione Wolfhunter : Tra qualche giorno, precisamente il 13 agosto 2018, The Elder Scrolls Online si aggiornerà con la nuova espansione Wolfhunter, tutta dedicata al tema della licantropia.Per festeggiare l'imminente arrivo del DLC, Bethesda ha pubblicato oggi il trailer di lancio di Wolfhunter, nel quale viene fatto accenno alla trama che potremo vivere una volta che l'espansione sarà disponibile. Il Principe Daedrico Hircine ci metterà alla prova con due ...

Shenmue I & II lancia un nuovo tRailer riguardante i personaggi della serie : Quest'oggi Sega ha pubblicato un nuovo interessante trailer per Shenmue I & II nel quale possiamo avere una panoramica dei principali personaggi della serie, tra cui Ryo Hazuki, Lan Di, Shenhua, Wuying Ren e More.Come riporta Duaslhockers il gioco sta tornando in forma di remaster su PS4, per cui possiamo rivedere Ryo Hazuki, il principale villain Lan Di, l'eroina Shenhua, il capo gang Wuying Ren, e molti altri nel trailer che di seguito ...

Rainbow Six Siege : il primo tRailer della stagione Grim Sky mostra la nuova Base di Hereford : La Base di Hereford è una delle mappe più amate dai giocatori di Rainbow Six Siege, apparsa per la prima volta nella lontanissima beta dello sparatutto tattico firmato da Ubisoft.All'inizio della scorsa stagione la Base era stata rimossa dalle playlist per subire un profondo rework, e si appresta a tornare nei server di Rainbow Six Siege con l'arrivo di Grim Sky, la nuova stagione che introdurrà inoltre due nuovi operatori al roster del gioco. ...

"Shadow of the Tomb Raider" il videogioco sul prezzo delle ossessioni : Stavolta lo sfondo di sparatorie e arrampicate sarà il Sud America, quello delle civiltà precolombiane, dei sacrifici umani e delle profezie sulla fine del Mondo. Lara si metterà infatti sulle tracce ...

CdA Rai : approvati i contratti per gli highlights della Serie A e «Un Posto al Sole» : Un Posto al Sole La decisione sul nuovo Presidente Rai, per il momento, è rinviata a settembre dopo la bocciatura di Riccardo Laganà. In compenso, ieri il CdA di Viale Mazzini ha dato l’ok a questioni riguardanti direttamente i telespettatori del servizio pubblico: l’acquisizione del pacchetto di immagini (highlights) per tre stagioni del Campionato di calcio di Serie A, al via il prossimo 18 agosto, e il rinnovo del contratto per la ...

The Marvelous Mrs. Maisel - il tRailer della seconda stagione : Mettiamoci l’animo in pace per il momento di una Mamma per amica non si parla neanche, ma per fortuna Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino hanno lavorato sodo e quindi siamo molto vicini alla seconda stagione di The Marvelous Mrs. Maisel che dovrebbe essere disponibile su Amazon entro la fine dell’anno. A dimostrarlo il primo trailer. See you downtown! Season 2 is coming soon to @PrimeVideo. #MrsMaisel ...

Massimiliano I d'Asburgo/ Il grande stratega protagonista della nuova serie targata Rai (oggi - 10 agosto 2018) : Massimiliano I d'Asburgo, il grande stratega è protagonista assoluto della nuova miniserie televisiva targata Rai Maximilian. La sua storia e la vita di un personaggio realmente esistito.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 12:02:00 GMT)

La Profezia Dell'Armadillo - rilasciato il tRailer ufficiale : ... un Armadillo in carne e ossa, o meglio in placche e tessuti molli, che con conversazioni al limite del paradossale lo aggiorna costantemente su cosa succede nel mondo. A tenergli compagnia nelle sue ...

La profezia dell'armadillo - il tRailer ufficiale del film [HD] : ... un Armadillo in carne e ossa, o meglio in placche e tessuti molli, che con conversazioni al limite del paradossale lo aggiorna costantemente su cosa succede nel mondo. A tenergli compagnia nelle sue ...

Tom Hardy ha parlato della sua amicizia con il principe Harry e adoreRai questi BFF : Ha fatto di tutto per esserci al Royal Wedding The post Tom Hardy ha parlato della sua amicizia con il principe Harry e adorerai questi BFF appeared first on News Mtv Italia.

CdA Rai : approvati i contratti per gli highlights della Serie A e «Un Posto al Sole» : Un Posto al Sole La decisione sul nuovo Presidente Rai, per il momento, è rinviata a settembre dopo la bocciatura di Riccardo Laganà. In compenso, ieri il CdA di Viale Mazzini ha dato l’ok a questioni riguardanti direttamente i telespettatori del servizio pubblico: l’acquisizione del pacchetto di immagini (highlights) per tre stagioni del Campionato di calcio di Serie A, al via il prossimo 18 agosto, e il rinnovo del contratto per la ...

La profezia dell’armadillo - il tRailer del film dal fumetto di Zerocalcare : «Si chiama “profezia dell’armadillo” qualsiasi previsione ottimistica fondata su elementi soggettivi e irrazionali spacciati per logici e oggettivi, destinata ad alimentare delusione, frustrazione e rimpianti» o, in parole più semplici, «un vademecum per prendersela nel c**o». Parte così, con la spiegazione da parte dell’armadillo stesso, il trailer dell’adattamento cinematografico della graphic novel di Michele ...