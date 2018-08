Rai | fallimento dell' informazione estiva Il servizio pubblico è ormai La7

affaritaliani

(Di domenica 12 agosto 2018) Rai d'agosto, cittadino informato non ti conosco. Potrebbe essere questo il nuovo slogana televisione pubblica italiana, dal momento che nell'estate 2018 essa non prevede il benché minimo spazio di approfondimento giornalistico in prima serata. Lo fa notare anche il deputato dem Michele Anzaldi Segui su affaritaliani.it