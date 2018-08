Rafinha all' Inter Ultime notizie | i nerazzurri tornano a trattare il calciatore del

Barcellona - Rafinha lancia messaggi all’Inter : “mi piacerebbe tornare - ho vissuto mesi stupendi in nerazzurro” : Il centrocampista del Barcellona ha parlato del suo passato all’Inter, confermando come non avrebbe nulla in contrario a tornare in nerazzurro “Ho passato mesi stupendi all’Inter e avrei voluto continuare a giocare nell’Inter, mi piacerebbe tornare lì ma ora sono un giocatore del Barcellona. Il mio obiettivo è giocare, qualunque giocatore vorrebbe giocare. Non so se qui o altrove ma vorrei giocare”. Il ...

Rafinha all'Inter/ Ultime notizie : vuole i nerazzurri - il Barcellona apre a un nuovo prestito : Rafinha all'Inter: il brasiliano vuole i nerazzurri, il Barcellona apre a un nuovo prestito anche se con obbligo di riscatto. Le speranze comunque crescono(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:20:00 GMT)

Inter - arriva la notizia tanto attesa dalla Spagna : si tratta per Rafinha : Uno dei grandi protagonisti della cavalcata che ha portato l'Inter in Champions League, dopo ben sette anni di assenza, è stato sicuramente il fantasista brasiliano Rafinha Alcantara. Il giocatore è arrivato in prestito dal Barcellona a gennaio con diritto di riscatto fissato a trentotto milioni di euro. Un diritto che i nerazzurri non hanno potuto esercitare a causa dei paletti imposti dalla Uefa con il Fair Play Finanziario. Rafinha è entrato ...

Calciomercato - il padre di Rafinha : 'Inter - tempo scaduto. Offerte anche dalla Serie A' : Peccato, sarebbe stato importante giocare in Europa con l'Inter dopo averla conquistata sul campo", le parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport da Mazinho, papà e agente di Rafinha. Nessun ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - altra clamorosa beffa all’Inter? Non solo Cancelo - occhi su Rafinha : La Juventus è letteralmente scatenata nelle ultime ore di Calciomercato, la dirigenza lavora sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri. Dopo l’arrivo di Emre Can è stata chiusa un’altra importante trattativa, stiamo parlando di Cancelo dal Valencia, operazione da circa 40 milioni di euro. --In attesa di un centrale da regalare al tecnico bianconero l’obiettivo della ...

In Spagna : 'Inter - Rafinha si allontana. C'è il Tottenham' : ROMA - Si complica la conferma di Rafinha all' Inter , perché sul giocatore di proprietà del Barcellona è piombato il Tottenham . La notizia è stata pubblicata sul quotidiano catalano Sport, che sottolinea la grande stima di Pochettino nei confronti di Rafinha, uno dei talentuosi figli di Mazinho, ex jolly di Fiorentina e Lecce. Il Tottenham avrebbe scelto il profilo del giocatore ...

Inter - offerta per Nainggolan. Stallo Rafinha - assalto a Chiesa : Alla Roma 29 milioni più un giovane. Proposto prestito biennale al Barcellona. La Fiorentina valuta l'ala 70 milioni

Ausilio : 'Icardi resta all'Inter. Nainggolan non piace solo a noi. Cancelo e Rafinha? Ci speriamo' : Una cena in periodo di mercato, come tante. E le voci sulle possibili mosse dell'Inter corrono. All'uscita da un noto ristorante milanese, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha rilasciato ...

L'Inter mette la freccia a destra : Malcom. E Rafinha si - ri - avvicina a Spalletti : Ausilio a cena per strappare l'ala destra al Bordeaux. Possibile un altro prestito per il trequartista