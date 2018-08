Quella della Turchia non una ' semplice' crisi valutaria

LETTURE/ Postumanesmo - Quella paura della tecnica che nasconde già la nostra crisi : Si parla di "postumanesimo", cioè il livello della tecnologia che si integra con l'uomo e che ne soppianta prerogative o capacità. Ma quando comincia davvero il postumanesimo? CARLO BELLIENI(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ D'Ippolito (M5s): nella "Laudato si’" c'è un programma politico, seguiamo il Papa, di G. d'IppolitoLETTURE/ Giorgio La Pira, senza mistica la politica muore, di M.P. Bellati

Vaccini - dissenso nel M5S. Barillari : 'La politica prima della scienza'. Casaleggio : 'La linea è Quella del ministro Grillo' : I politici devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare dalla scienza cosa è giusto e cosa è sbagliato, accettando le parole della scienza mainstream come dogmi religiosi'. Il ...

Guerra della mozzarella - per ora vince la Puglia : Quella di Gioia del Colle ha ottenuto il marchio Dop : Nella Guerra della mozzarella tra Campania e Puglia, il Tar del Lazio sancisce un pareggio che suona, però, come una vittoria per i secondi. Così si chiude, almeno per il momento e se non saranno presentati altri ricorsi, la diatriba che ha animato l’estate 2017 tra le due regioni, dopo che gli agricoltori campani si erano ribellati contro il riconoscimento del marchio Dop, denominazione di origine protetta, anche alla mozzarella di Gioia del ...

Tutti i nodi irrisolti alla vigilia della Brexit (Quella vera) : Sono passati oltre due anni da quel terribile 23 giugno 2016 in cui una risicata maggioranza dei cittadini britannici decise l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Eppure, anche se mancano solo pochi mesi alla data di uscita definitiva del Regno Unito dall'Ue, i negoziati ancora languono e la prospettiva di una no deal Brexit, una Brexit senza accordo, si fa sempre più probabile.Entro novembre infatti l'accordo di fuoriuscita ...

Mara Venier : «Meglio la domenica di Barbara che Quella della Parodi». Poi sbugiarda Malgioglio : Mara Venier Mara Venier non ci gira intorno. Intervistata da Andrea Scarpa de Il Messaggero, la bionda conduttrice gongola per il suo ritorno a domenica In che sa di rivincita. “Tiè! Quattro anni fa ero una vecchia da rottamare e adesso eccomi di nuovo qui, ancora più vecchia, pronta a condurre domenica In. Che goduria…”. La verace conduttrice non usa giri di parole nemmeno parlando della precedente edizione di domenica In ...

Ilary Blasi - Quella che doveva essere l’estate della sua consacrazione si è trasformata in un “doppio flop” : ecco perché : “Cara Ilary, ma chi te lo ha fatto fare?“, questa frase l’avrà pronunciata la signora Totti o se la sarà sentita dire più volte nelle ultime settimane. perché, senza troppi giri di parole, doveva essere l’estate della consacrazione televisiva della Blasi alle prese con un doppio e prestigioso impegno: Balalaika e Wind Summer Festival. Il volto degli storici Mondiali sulle reti del Biscione e la conduzione in piazza di un ...

La malattia di Marchionne rischia di finire sotto il faro della Consob americana. E anche Quella italiana si muove : "Desidero farvi sapere che mi è stato appena diagnosticato un cancro alla gola". 2 luglio 2014: Jamie Dimon, il banchiere più potente degli Stati Uniti e ceo del colosso JPMorgan Chase, svela i suoi problemi di salute al mondo. Ricco, potente, ma anche fragile. quella del lupo di Wall Street più conosciuto e temuto passerà alla storia come una delle più forti operazioni-verità del capitalismo americano ...

Pozzallo - Pira : rischio dittatura - Quella della fake e bed news : Pozzallo, il sociologo Francesco Pira avverte: “rischio dittatura fake e bed news”, durante la presentazione del suo ultimo libro Giornalismi

SPY FINANZA/ Quella profezia sul ritorno al Qe della Fed : Mentre la banca centrale cinese inietta nuova liquidità nel sistema, c'è chi è pronto a scommettere che anche la Fed riattiverà il Qe. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ La recita di Trump e la guerra per soldi più importante di tutto, di M. BottarelliVENDERE BTP AI CINESI?/ La Germania ci ha già tagliato fuori anche a Pechino, int. a F. Sisci

Il primo post della moglie di Bode Miller dopo la tragedia : "Mai più morti come Quella di mia figlia" : Ha parlato per la prima volta della morte della figlia. Morgan Beck, giocatrice di pallavolo e moglie dello sciatore Bode Miller, ha rotto il silenzio straziante dopo la tragedia che ha colpito la figlia Emeline Gier, morta a 19 mesi per annegamento in piscina. "Prego Dio che nessun genitore debba provare un dolore come il nostro", ha scritto su Instagram, pubblicando anche una foto della piccola.It's been 37 days since I've held my baby girl. I ...

[La polemica] La barca vuota della sinistra affonda - Quella di D'Alema splende al sole con i suoi 18 metri : Il giallo dell'estate, fra i tormenti amorosi e i flop professionali di Belen Rodriguez e quanto andrà a prendere di pensione il 66enne Vasco Rossi , riguarda una barca di sinistra. O almeno, quella ...

Assegno divorzio - Quella della Cassazione è una sentenza moderna e protettiva : Era poco più di un anno fa quando la Cassazione, pronunciandosi sul caso del divorzio tra un ex ministro e sua moglie, aveva completamente rivoluzionato il diritto di famiglia a sfavore delle donne, stabilendo non solo che il criterio del tenore di vita non avesse più ragion d’essere, ma che d’ora in poi sarebbe bastata alla parte più debole anche una minima autosufficienza economica per non avere diritto a nulla. Neanche nel caso ...