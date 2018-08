Quali smartphone HTC verranno aggiornati ad Android 9 Pie? : HTC ufficializza gli smartphone che riceveranno l’ultima versione di Android la 9.0 Pie. Sono tanti e verranno aggiornati preso Ecco Quali smartphone HTC verranno aggiornati ad Android 9 Pie HTC vuole far vedere che sotto il controllo di Google l’aggiornamento all’ultima versione di Android, la 9.0 Pie, arriverà su tanti dispositivi, anche quelli del 2017 […]

Il valzer sull’adozione di Android 9 Pie prosegue con HTC - che comunica Quali smartphone aggiornerà : prosegue il valzer dei comunicati in cui i produttori annunciano quali tra gli smartphone componenti la loro gamma sarà aggiornato ad Android 9 […] L'articolo Il valzer sull’adozione di Android 9 Pie prosegue con HTC, che comunica quali smartphone aggiornerà proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi - Mi A2 e A2 Lite / Presentati due nuovi smartphone di fascia media : ottimo rapporto Qualità-prezzo : Xiaomi, Mi A2 e A2 Lite: Presentati due nuovi smartphone di fascia media con ottimo rapporto qualità-prezzo. Quando arriveranno nel nostro paese? Grande curiosità tra gli utenti.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:41:00 GMT)

Quali sono gli smartphone più affidabili? Magra figura per Samsung e Xiaomi : Blancco ha rilasciato il rapporto "State of Mobile Device Repair and Security", relativo al primo trimestre del 2018 e riguardante l'affidabilità di smartphone e sistemi operativi mobili: Quali marchi se la saranno cavata meglio? L'articolo Quali sono gli smartphone più affidabili? Magra figura per Samsung e Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - ecco su Quali smartphone non funzionerà più : Nuovo aggiornamento per gli ambienti e i dispositivi non più supportati dalla chat: dentro anche Gingerbread e iOS6, ma dal 2020 addio anche a iOS7. Niente da fare per i BlackBerry

“Addio Whats App”. Ecco si Quali smartphone non funzionerà più l’applicazione più diffusa del pianeta : WhatsApp ha annunciato che la sua app di messaggistica smetterà di funzionare su diversi vecchi smartphone. In un aggiornamento di un vecchio post sul blog della popolare applicazione di proprietà di Facebook, la società fa sapere che non offrirà più supporto dalprimo febbraio 2020 per i sistemi iOS 7 e precedenti e per le versioni di Android Gingerbread 2.3.7 e precedenti. Mentre per i Nokia S40 la scadenza è anticipata al 31 dicembre 2018. Per ...