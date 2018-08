Pro Patria Gozzano Streaming video e diretta tv | orario | probabili formazioni e

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Schuttert Profeta in patria a Valkenswaard! Ehning beffato per un centesimo - ottimo sesto Zorzi : L’olandese che non ti aspetti si rivela profeta in patria a Valkenswaard, nella 14^ tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Frank Schuttert ha trionfato grazie a due netti in sella a Chanti’s Champion nel Grand Prix più importante del weekend, ma a fare la differenza tra lui e il secondo classificato, il tedesco Marcus Ehning, passa appena un centesimo. Nel barrage, infatti, Schuttert ha fermato il cronometro su 39”89, mentre ...

Giro di Polonia 2018 : Michal Kwiatkowski Profeta in patria - tappa e maglia! : Non poteva non vincere Michal Kwiatkowski su un percorso ideale per le proprie caratteristiche, davanti al pubblico di casa: nella quarta tappa del Giro di Polonia, 179 chilometri da Jaworzno a Szczyrk, il campione nazionale gestisce al meglio la situazione e domina in lungo e in largo sullo strappo conclusivo, andandosi a prendere, oltre al successo parziale, anche la vetta della classifica generale. Tre uomini in fuga nelle prime fasi di ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Scott Brash Profeta in patria a Londra! Scatto di Ben Maher in classifica generale : Britannici in festa a Londra, dove è andata in scena la tredicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Scott Brash ha trionfato davanti al pubblico di casa con due straordinari precorsi netti in sella a Hello Mr President, infliggendo distacchi abissali ai suoi avversari grazie ad un barrage concluso in 38”88, un tempo davvero esaltante che gli ha consentito di godersi una strepitosa vittoria. Alle sue spalle, staccato di oltre un ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Alberto Zorzi Prova a prendersi Londra. Ben Maher e Scott Brash Profeti in patria? : L’Italia ha ancora negli occhi l’impresa di Alberto Zorzi, straordinario protagonista con la sua splendida vittoria a Berlino nello scorso weekend del Longines Global Champions Tour 2018. Ma ora è già tempo di tuffarsi nel prossimo appuntamento, la tredicesima tappa della competizione che andrà in scena a Londra tra venerdì 3 e domenica 5 luglio. Sarà proprio Zorzi uno dei principali favoriti per la vittoria finale, forte del feeling ...

Atp Kitzbuhel - Draw : Berrettini sfida Simon - Thiem Profeta in patria? : Il numero otto del mondo, finalista qui nel 2014, esordisce contro un qualificato o il connazionale Sebastian Ofner, poi ai quarti avrebbe Dusan Lajovic, in semifinale uno tra Robin Haase e Jan-...

Hockey su pista - Europei 2018 : Spagna Profeta in patria - in trionfo per la 17^ volta! Portogallo sconfitto 6-3 in finale : La Spagna è profeta in patria e vince gli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna. I padroni di casa hanno sconfitto 6-3 il Portogallo al termine di un match dominato, nel corso del quale l’allungo è arrivato a cavallo tra la prima e la seconda frazione di gioco. La compagine spagnola ha vinto tutte le partite disputate nel corso del torneo, senza mai dare l’impressione di essere in difficoltà neppure in finale, sebbene ...

Torino - poker alla Pro Patria. Decolla Belotti con una doppietta : Un Torino che vince e convince, nel 4-0 con il quale i granata hanno superato la Pro Patria, neopromossa in Serie C, nella seconda amichevole di questo precampionato. Su un campo molto pesante, ...

