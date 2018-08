Pontina | incendio all' altezza di Pomezia Sud | chiusa in direzione di Latina

Incendio su strada regionale Pontina - no ripercussioni su traffico : Roma – Di seguito quanto comunicato da Astral Infomobilità. Incendio sulla strada regionale Pontina al km 25+000 circa in direzione di Latina. Sul posto i vigili del fuoco. Per ora non si segnalano ripercussioni sulla viabilità. L'articolo Incendio su strada regionale Pontina, no ripercussioni su traffico proviene da RomaDailyNews.