Politano | ' Che onore essere all' Inter! Lautaro e Icardi ci trascineranno'

Morto Cesare De Michelis - editore e presidente della Marsilio/ Ultime notizie - NaPolitano : "Rattristato" : Cesare De Michelis, Morto il presidente della Marsilio Editori. Ultime notizie: scomparso all’età di 74 anni a Cortina d'Ampezzo: avrebbe compiuto 75 anni il prossimo 19 agosto(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 00:21:00 GMT)

De Michelis : NaPolitano - terribilmente rattristato : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “terribilmente rattristato e irreparabilmente colpito dalla perdita di Cesare De Michelis, personalità di grande limpidezza per il mondo dell’editoria e della cultura, e innanzitutto per Venezia e per il Veneto, esprimo ai famigliari e a chi lo ha conosciuto e stimato le più sentite condoglianze”. A scriverlo in un messaggio alla famiglia il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio ...

Inter - ag. Politano : 'Farà una buona stagione. Modric? c'è una possibilità che arrivi' : Davide Lippi , agente tra gli altri di Matteo Politano , ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro del suo assistito e del possibile affare Modric-Inter. SU MODRIC - 'Non è un'operazione semplice, c'è una possibilità che arrivi all'Inter ma dipende soprattutto dalla volontà del ...

Inter : Politano - che sorpresa. Una gioia le sue "vampate" : C'è una piacevole costante dell'estate nerazzurra, oltre quel prospetto molto Interessante che si sta rivelando Lautaro Martinez. Anche a Lecce contro il Lione Matteo Politano è stato uno dei migliori ...

Diretta/ Inter-Chelsea (risultato live 0-1) streaming video e tv : che occasione per Politano! (ICC 2018) : Diretta Inter Chelsea, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Nizza, sfida di lusso che è valida per la International Champions Cup 2018(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 20:44:00 GMT)

Di Battista : "In maglia rossa i lacchè di NaPolitano" : ... ma taci di fronte a quello in Cisgiordania ', dice poi, accusando di utilizzare due pesi e due misure nel valutare i problemi del mondo. Di Battista accusa poi chi ha detto 'sì' di essere una delle ...

Di Battista : "In maglia rossa i lacchè di NaPolitano" : È un lungo post che condanna chi oggi si associa all'iniziativa di Libera, che ha chiesto di indossare una maglietta rossa "per fermare l'emorragia di umanità", ovvero a favore dell'accoglienza dei migranti. Lo pubblica su Facebook l"esponente M5s Alessandro Di Battista, che non fa sconti a nessuno."Ehi tu che indossi una maglietta rossa sei lo stesso lacchè di Napolitano, colui che convinse il governo a dare via libera ai bombardamenti in ...

Alessandro Di Battista - lo schiaffo in faccia ai sinistri con la maglia rossa : 'Siete i lacché di NaPolitano' : La maglietta rossa 'per fermare l'emorragia di umanità' è stata indossata in queste ore un po' da chiunque, anche dal segretario del Pd Maurizio Martina e da tantissimi politici che fino a pochi mesi ...

Inter - presentato Politano : 'Qui per togliermi qualche soddisfazione. Ronaldo? Un bene per la serie A' : 'Sono carico. Ho parlato con Spalletti al telefono per cinque minuti, ora ci sarà modo di riparlare in ritiro. Sono a completa disposizione e giocherò dove vorrà. Per me essere all'Inter è un'onore, è ...

Politano ALL'INTER/ Calciomercato - visite mediche superate : domani l'annuncio ufficiale : POLITANO ALL'INTER, 20 milioni e Odgaard contropartita: la trattativa con il Sassuolo accelera, possibili novità a breve. Nel pomeriggio le visite mediche. Giugno memorabile per Matteo...(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:11:00 GMT)

Inter - Politano a Milano per le visite mediche : Arrivato nel pomeriggio a Milano Matteo Politano, nuovo giocatore dell'Inter, per sostenere la prima parte delle visite mediche. L'ex attaccante del Sassuolo arriva in prestito oneroso di 7...

Inter - ecco Politano. Juventus beffata : Golovin dice sì al Chelsea : Matteo Politano , esterno offensivo classe '93, torna dal viaggio di nozze per sostenere le visite mediche con l'Inter, in programma tra oggi e domani. L'affare tra nerazzurri e Sassuolo, impostato il ...

Calciomercato Inter : arriva Politano - subito le visite mediche : Calciomercato– Accelerata per Matteo Politano all’Inter: il giocatore sosterrà le visite mediche al Coni nel tardo pomeriggio di oggi e non domani, come si pensava in un primo momento. Politano e’ praticamente un giocatore nerazzurro, manca solo l’ufficialità che arriverà dopo i test sanitari di rito.L'articolo Calciomercato Inter: arriva Politano, subito le visite mediche sembra essere il primo su CalcioWeb.

Inter - Politano è pronto a dire sì : arrivo a Milano alle 16 e visite mediche : Atterraggio a Linate poco dopo le 16.00 , 16.10 da Roma Fiumicino, . visite mediche fissate per le ore 18: inizia così la prima giornata nerazzurra di Matteo Politano, l'esterno voluto dalla dirigenza ...