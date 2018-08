Pogba | Ci sono cose che non posso dire | altrimenti sarei multato

Manchester United - l’incredibile sfogo di Pogba : “ci sono cose che non posso dire…” : La rete segnata nella gara d’apertura con la maglia del Manchester United sembrava aver allontanato i malumori, nelle ultime ore sono arrivate però nuove dichiarazioni di Pogba che lasciano parecchi dubbi. “Se non sei felice non puoi dare il meglio – le sue parole -. Ci sono cose che non posso dire altrimenti verrei punito”. “Mi piace sempre giocare a Calcio, ma come ho detto – ha ribadito – se sei ...

Pogba agita il Manchester United : 'Se non sono felice non rendo' : ROMA - Il gol segnato e la fascia di capitano del Manchester United nella partita di apertura della Premier League non bastano a tranquillizzare Paul Pogba . Il campione del mondo francese si è sfogato con i media, sostenendo che solo se è felice potrà esprimersi al meglio in campo per i Red Devils e, soprattutto, che se dovesse esprimere senza veli il proprio pensiero ...

Francia - Pogba : 'Sono più italiano io di Balotelli... quasi!' : MOSCA , RUSSIA, - ' Non parlo in italiano! E poi neanche ho giocato '. Pogba ci prova alla fine di Danimarca-Francia a smarcarsi dalle domande. Si lancia via verso l'uscita ma prima i giornalisti ...