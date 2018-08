United : Pogba - chi non è felice non rende : ANSA, - ROMA, 12 AGO - Il gol segnato e la fascia di capitano del Manchester United nella partita di apertura della Premier League non bastano a tranquillizzare Paul Pogba. Il campione del mondo francese si è sfogato con i media, sostenendo che solo se è felice potrà esprimersi al meglio in campo per i Red Devils e, soprattutto, che se dovesse esprimere senza veli il proprio pensiero ...

Barcellona - Pogba resta allo United. Il Psg chiede Dembelé : ... sempre secondo 'MD', anche il Bayern Monaco , allenato da un altro croato, Niko Kovac , ha rivolto le proprie attenzioni sul centrocampista vicecampione del mondo, ritenuto incedibile da Ernesto ...

Pogba - il mercato chiama ancora? Mourinho : 'Ci devo parlare' : Però è la stessa conversazione che dovrò avere con Young, Fellaini e Lingard, che sono arrivati tardi dalla Coppa del Mondo'.

Lotito persevera : “Milinkovic vale più di Pogba perchè è molto più chiaro” : TELENOVELA MILINKOVIC SAVIC– La Lazio è sotto assedio per il suo grande campione Milinkovic Savic. Lotito tiene duro anche se, l’offerta pervenuta dal Milan, fa vacillare il focoso presidente. Il primo tifoso laziale, però, si è lasciato scappare una battuta infelice, durante un’intervista al Corriere della Sera, in riferimento al valore di Pogba e dello stesso giocatore della Lazio: “lo scorso anno ho rifiutato 110 ...

Pogba-United - siamo ai titoli di coda : il francese piace al Barça ma occhio alla Juve : Paul Pogba potrebbe già lasciare il Manchester United dopo soli due anni dal suo ritorno ad Old Trafford. Il centrocampista francese è da tempo in rottura con José Mourinho e la querelle dei giorni ...

Dalla Spagna - Raiola tratta cessione Pogba : Barcellona in pole - occhio alla Juve : Raiola tratta cessione Pogba- Paul Pogba sarebbe pronto a dire addio al Manchester United per sposare una nuovo progetto e una nuova avventura professionale. Il rapporto burrascoso con Mourinho, starebbe spingendo Raiola a trattare la cessione del centrocampista francese. Come riportato dai colleghi spagnoli di “Mundo Deportivo”, il Barcellona sarebbe in pole per l’acquisto del […] L'articolo Dalla Spagna, Raiola tratta ...

Tutti gli occhi su Pogba - anche il Barcellona interessato all’acquisto del centrocampista francese : Paul Pogba tra Juventus e Barcellona? Pare palesarsi anche l’interesse dei blaugrana per il tesserino del centrocampista francese Dopo che le voci di mercato avrebbero voluto la Juventus interessata al riacquisto di Paul Pogba, spunta anche l’interesse del Barcellona verso il centrocampista francese. Il neo campione del mondo, con un titolo in più in bacheca, starebbe secondo molti cercando “casa”. Il suo rapporto ...

Pogba - la nuova fidanzata è uno schianto : ecco Maria Zulay Salaues - la modella boliviana che ha incantato Paul [GALLERY] : La bellissima Maria Zulay Salaues è la fidanzata di Paul Pogba, la bella Wags è una modella boliviana capace di far innamorare di sé il calciatore francese del Manchester United Maria Zulay Salaues è la fidanzata di Paul Pogba, il francese appena laureatosi campione del mondo, ha confermato la sua relazione con la boliviana portandola con sé e la sua famiglia in Russia. La giovane e bionda ragazza è apparsa infatti sugli spalti dei ...

Messaggi continui : Pogba è tornato e chiama la Juve : CR7 o non CR7, ad ogni modo, il feeling tra ilfresco campione del Mondo e gran parte dei calciatori bianconeri è rimasto intatto negli anni. Paul ha vissuto a Torino dal 2012 al 2016 e con il tempo ...

Pogba alla Juventus?/ Ultime notizie - gli ex compagni lo chiamano : Cr7 lo può portare a Torino : Pogba alla Juventus?, Ultime notizie, il ex compagni della Vecchia Signora lo chiamano a Torino. Che l'arrivo di Cristiano Ronaldo possa influire sull'affare?.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 09:34:00 GMT)

Pogba chiama la Juve : vuole tornare a Torino! : ' Pogba chiama la Juve '. Così Tuttosport in prima pagina su Paul Pogba : 'C'è CR7, il campione del mondo vuole tornare a Torino e giocare per la Juve lasciando il Manchester United', si legge.

Francia campione del mondo Croazia in ginocchio : 4-2 Pogba super - Deschamps in trionfo : Piegata 4-2 la Croazia e per i transalpini è un nuovo trionfo dopo quello dei Mondiali giocati in casa nel 1998 (3-0 al Brasile di Ronaldo, firmato Zidane). Un successo che fa dimenticare le lacrime di Germania 2006 quando i francesi persero in finale contro l'Italia di Cannavaro ai rigori (il famoso match della testata di Zidane a Materazzi). Il ct Deschamps torna a essere campione del mondo, visto che era in campo - da giocatore - ...

