Piscine a Roma | dove andare per chi passa l' agosto in città

Roma - per i turisti fontane come Piscine : scempio da Barberini al Gianicolo : Notte da vandali accaldati che scambiano una fontana secolare come quella del Tritone per una piscina - con buona pace del Bernini - e si tuffano in acqua. Non hanno resistito, il caldo si fa sentire ...

Caldo infernale : Al Bioparco di Roma Piscine e ghiaccioli per gli animali : Roma – In questi giorni di Caldo eccezionale causato dall’anticiclone africano Nerone, gli animali del Bioparco vengono supportati dallo staff per affrontare le temperature bollenti. Nelle foto (CREDIT: Archivio Bioparco – Massimiliano Di Giovanni): Kasih, maschio di tigre di Sumatra, emerge dall’acqua dopo un bagno nella piscina naturale presente nell’area; l’elefante asiatico Lakshmi si fa il bagno nel vascone; gli ippopotami ...

