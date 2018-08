Personale ATA : stop agli appalti di pulizia - a breve 12 mila stabilizzazioni : Un’importante notizia arriva per tutto il Personale Ata: stop agli appalti di pulizia esterni, sì a 12 mila stabilizzazioni di lavoratori. E’ quanto si apprende da un post su Facebook della pagina ufficiale dell’onorevole pentastellato Luigi Gallo. Con la risoluzione numero 37 si avrà l’internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole. Personale Ata: stop agli […] L'articolo Personale Ata: stop agli appalti di ...

Immissioni in ruolo Personale ATA : avviso Toscana : Per il personale ATA è tempo di immissione in ruolo. Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale 576 che contiene i contingenti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2018/2019 e la nota 54930 del 1 agosto 2018, attraverso la quale gli uffici scolastici regionali potranno adempiere per le assunzioni, in tutta Italia fervono […] L'articolo Immissioni in ruolo personale ATA: avviso Toscana proviene da ...

Rinnovo offerta Iliad anticipato? Perché addebito in data antecedente a quella dell’area Personale : Qualcuno lo avrà notato: il Rinnovo dell'offerta Iliad non avviene esattamente alla data indicata nell'area personale del nuovo quarto operatore ma un po' prima, nell'ordine di uno o al massimo due giorni antecedenti. Anomalia tecnica o procedura conclamata? Cerchiamo di chiarirlo al milione e oltre di clienti che hanno già scelto il vettore entro i nostri confini. L'indagine sulla data di Rinnovo dell'offertaIliad è partita nella nostra ...

Personale ATA - Anief : “inaccettabile assumere solo il 25% del personale necessario” : Ecco il comunicato stampa di Anief pieno di acredine, il quale mette in discussione il numero delle unità del personale ATA che il Mef ha contingentato per il prossimo anno scolastico. Di seguito, il testo integrale del comunicato. Il numero delle assunzioni del personale ATA, per Anief rimane ancora insufficiente: solo 1/4 di quelli necessari. […] L'articolo personale ATA, Anief: “inaccettabile assumere solo il 25% del personale ...

"ricerca Personale per vendemmia" : consigliera di parità regionale "è discriminatoria e vietata dalla legge" : ...consigliere il compito di vigilare sul rispetto del principio di non discriminazione - ha detto la consigliera di parità regionale " affinché la parità di genere sia effettivamente recepita dal mondo ...

Miur - assunzioni 2018/19 Personale ATA : le tabelle analitiche ufficiali : Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 576 il Miur ha stabilito i contingenti per le assunzioni 2018/19 a tempo indeterminato del personale ATA. La nota 34930 del 1° agosto 2018 fornisce le indicazioni operative agli Uffici Scolastici Regionali. Potete scaricare o visualizzare le tabelle analitiche della suddivisione in fondo a questo articolo. personale ATA, assunzioni […] L'articolo Miur, assunzioni 2018/19 personale ATA: le ...

Personale ATA - Feder ATA : “immissioni in ruolo e aumento organici” : Pubblichiamo il comunicato stampa di Feder ATA riguardante la grave situazione che sta vivendo oramai da anni tutto il Personale ATA all’interno della scuola pubblica italiana. Secondo la Direzione Nazionale dello stesso sindacato, con il nuovo governo non è cambiato affatto nulla. I problemi legati alla carenza di unità lavorative, purtroppo continuano a permanere. Il Comunicato […] L'articolo Personale ATA, Feder ATA: ...

Personale ATA - immissioni in ruolo : chieste al Mef quasi 10mila autorizzazioni : Rimangono ancora insufficienti per la FLC CGIL le quasi 10mila autorizzazioni richieste al Mef per coprire il turn over dei posti vacanti del Personale ATA dopo gli ultimi pensionamenti. Per il sindaco più rappresentativo della scuola occorrerebbero quasi il doppio delle stabilizzazioni rispetto a quelle richieste, con un vero e proprio piano urgente di stabilizzazione […] L'articolo Personale ATA, immissioni in ruolo: chieste al Mef quasi ...

Personale ATA - immissioni in ruolo : chieste al Mef quasi 10mila autorizzazioni : Rimangono ancora insufficienti per la FLC CGIL le quasi 10mila autorizzazioni richieste al Mef per coprire il turn over dei posti vacanti del Personale ATA dopo gli ultimi pensionamenti. Per il sindaco più rappresentativo della scuola occorrerebbero quasi il doppio delle stabilizzazioni rispetto a quelle richieste, con un vero e proprio piano urgente di stabilizzazione […] L'articolo Personale ATA, immissioni in ruolo: chieste al Mef quasi ...

Marziale su mancata corresponsione stipendi Personale assistenza : Il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, su sollecitazione del Comitato di Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione, ha scritto al presidente della ...

SALVINI COME SATANA : COPERTINA CHOC DI FAMIGLIA CRISTIANA/ Video : “Vade retro? Niente di Personale - ma...” : FAMIGLIA CRISTIANA, COPERTINA contro Matteo SALVINI: “Vade retro”. La replica del ministro dell'Interno al settimanale: “Io COME SATANA? Pessimo gusto”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 22:30:00 GMT)

Personale ATA - Utilizzazioni e AP 2018/2019 : info - modello e date : Emanata lo scorso 9 luglio la nota MIUR n. 31552/18 in cui sono esplicitate le modalità e la data entro cui presentare le istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il Personale ATA, relativamente all’a.s. 2018/2019. Personale ATA: domande dal 23 luglio al 3 agosto solo su modello cartaceo Lo scorso 9 luglio, il MIUR ha pubblicato […] L'articolo Personale ATA, Utilizzazioni e AP 2018/2019: info, modello e date proviene da ...

NoiPa - comunicato ufficiale sulla data di esigibilità emissione speciale per il Personale supplente : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha emesso poco fa un comunicato ufficiale in merito all’emissione speciale del 18 luglio, riguardante la data di esigibilità per l’accreditamento degli emolumenti spettanti al personale supplente breve e saltuario. Come si può leggere dalla nota emessa dall’organo ufficiale della Pubblica Amministrazione, la data di esigibilità è stata fissata per il prossimo ...

Personale ATA : In arrivo il decreto per le assunzioni di 9.838 lavoratori : Il Miur Ministero Istruzione Universita' e Ricerca ha provveduto ad inoltrare al Ministero di Economia e Finanza la richiesta di autorizzazione alle nomine di 57mila nuovi docenti. Durante un summit informatico con i sindacati, questa la notizia che tanti aspiranti lavoratori di ruolo nel comparto Scuola attendevano. Il neo Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha firmato il decreto con cui chiede l’autorizzazione ad oltre 67mila nuove ...