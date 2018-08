huffingtonpost

: HuffPost: Perché no Padellaro? Un presidente al giorno per la Rai - MPenikas : HuffPost: Perché no Padellaro? Un presidente al giorno per la Rai - Enzo_Bernardini : RT @HuffPostItalia: Perché no Padellaro? Un presidente al giorno per la Rai - HuffPostItalia : Perché no Padellaro? Un presidente al giorno per la Rai -

(Di domenica 12 agosto 2018) Perché non potrebbe essere Antonioil nuovodella Rai? Proprio oggi il giornalista sul Fatto Quotidiano propone alcune considerazioni di buon senso sul servizio pubblico, a partire dalla valorizzazione delle risorse interne e dei 13mila dipendenti, definiti "raccomandati e parassiti" da Di Maio.è stato direttore del Fatto quotidiano, ma anche condirettore e direttore dell'Unità nel periodo del secondo Governo Berlusconi (2001-2006). Parliamo della stagione degli editti bulgari, di "Raiset" e della "Struttura delta". L'Unità di Colombo ediede un contributo decisivo alla difesa del pluralismo in quella stagione politica, insieme alla vigilanza dei partiti del centrosinistra.Certamente comedi garanzia farebbe valere quei principi e non accetterebbe mai di avallare occupazioni selvagge dell'informazione. ...