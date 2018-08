Pensioni | taglio oltre 4mila euro penalizza le donne | nuova ipotesi quota 42

Pensioni - il governo pronto a un taglio per quelle oltre i 4mila euro : Secondo quanto riporta la Repubblica, a presentare il progetto di legge sono stati i due capogruppo di maggioranza alla Camera, Francesco D'Uva, M5s, e Riccardo Molinari, Lega,, che in sei articoli ...

In arrivo il taglio alle Pensioni d’oro : quanti e chi sono gli italiani coinvolti : Il taglio alle pensioni d'oro che il governo vorrebbe mettere in campo riguarderebbe 158mila pensionati italiani, coloro che percepiscono più di 4mila euro netti al mese di assegno previdenziale. Quali sono le categorie professionali più colpite e quali sono i criteri che verranno utilizzati, secondo le proposte di legge presentate.Continua a leggere

Quota 100 - crescono i dubbi : "Cospicuo taglio dell'assegno Pensionistico" : Cesare Damiano, del Partito Democratico: "Se ha come requisito di base un'età anagrafica di 64 anni, oltre a restringere la...

Pensioni d’oro - ora il taglio non si basa più sui contributi versati : Nel pieno della calura estiva che rallenta pensieri e riflessi, mentre l’italiano medio pensa più al mare che a ogni altra cosa, è stato depositato il progetto di legge finalizzato a tagliare le Pensioni alte e medie, a detta degli estensori – ma vedremo che non è assolutamente così – in accordo con quanto previsto dal contratto di governo. Il taglio è sempre stato un cavallo di battaglia del M5S con una certa tiepidità da parte ...

Pensioni - subito quota 100 e taglio delle Pensioni d'oro : Il piano del governo: sforbiciata degli assegni sopra i 4mila per finanziare l'innalzamento delle pensioni minime

Stop all'Iva - sgravi fiscali ridotti e taglio del bonus da 80 euro Pensioni - quota 100 con gradualità : Avvio della flat tax e del reddito di cittadinanza. Ma anche un primo intervento sulle Pensioni e quella spinta agli investimenti che è il chiodo fisso del ministro dell'Economia Giovanni...

Di Maio : depositato in Senato ddl per taglio sulle Pensioni d'oro : Roma,, askanews, - Il disegno di legge sulle pensioni d'oro è stato "depositato in queste ore in questo ramo del Parlamento" e "mira a eliminare tutte le pensioni d'oro al di sopra dei 4mila euro ...

Pensioni d'oro - rinviato a settembre il taglio : Il taglio delle Pensioni d'oro slitterà al prossimo settembre. Lo ha annunciato oggi Luigi Di Maio, precisando quello che era già piuttosto evidente. Tra il decreto dignità, quello sulle motovedette alla Libia e il decreto milleproroghe, i giorni rimasti a disposizione sono pochi e la calendarizzazione dei tagli alle Pensioni sopra i 4mila euro slitta per forza di cose a settembre.Di Maio, intervenuto ad Agorà Estate, ha spiegato che la ...

Pensioni d'oro - Di Maio : depositato provvedimento su taglio : Teleborsa, - Luigi Di Maio torna sul tema della riforma delle Pensioni e sul taglio degli assegni "d'oro". "Certamente le affronteremo. Dobbiamo superare la legge Fornero e dovremo farlo" ha ...

