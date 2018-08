Pensioni | il governo pronto a un taglio per quelle oltre i 4mila euro

Pensioni - il governo pronto a un taglio per quelle oltre i 4.000 euro : La sforbiciata dovrebbe, nel piano della maggioranza, consentire di recuperare 500 milioni lanno per innalzare le minime e le sociali

RIFORMA Pensioni 2018/ Il Cods e le richieste delle donne al Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Il Cods e le richieste delle donne al Governo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 agosto(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 16:52:00 GMT)

Pensioni - si fa largo Quota 42 - Damiano : 'Governo tradisce promesse elettorali' : Il vertice di Governo sulla [VIDEO] Legge di Bilancio 2019 [VIDEO] ha restituito interessanti novita' anche per quanto riguarda il tema Pensioni e le misure che l'esecutivo Conte intende introdurre per contrastare gli effetti della Legge Fornero. Parlare di 'superamento' della manovra dell'ex ministro Monti, infatti, appare piuttosto audace, visto che non sara' possibile intervenire efficacemente su diverse questioni riguardanti la flessibilita' ...

Pensioni - l'unica strada è "Quota 100" : ma il governo deve far quadrare i conti : Quasi sicuro il taglio alle Pensioni oltre i 4mila euro. Molto più nebulosa la situazione per quel che riguarda tutti gli...

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Le richieste della Cisl per il Governo (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Le richieste della Cisl per il Governo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 agosto(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:57:00 GMT)

Pensioni e condono - ecco il piano del governo per 'fregare' l'Unione europea : Se probabilmente su flat tax e reddito di cittadinanza la sola via percorribile per il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è quella di un assaggio molto parziale delle due misure, allargamento ...

Governo - le sfide di settembre : dalle Pensioni ai vaccini : Dal lavoro al Fisco, dai vaccini all'immigrazione, dalle pensioni alle Grandi Opere. A poco più di due mesi dall'insediamento del Governo Conte, abbiamo fatto un primo bilancio, mettendo a confronto ...

Pensioni - governo "Robin Hood" : tagli agli assegni d'oro per alzare le minime : In una proposta di legge depositata a doppia firma da Lega e Movimento 5 stelle la maggioranza stabilisce per la prima volta...

Riforma Pensioni e Ldb 2019 - Governo ragiona per intervento graduale sulla Legge Fornero : Anche le pensioni sono incluse nelle linee programmatiche stabilite dal vertice di Governo [VIDEO], tenutosi alcuni giorni fa, in previsione della Legge di Bilancio 2019. Chi si aspettava una rivoluzione del sistema pensionistico italiano all'insegna dell'abolizione della Legge Fornero restera', comunque, deluso, in quanto il Governo potra' adottare, almeno inizialmente, soltanto una minima parte delle misure promesse in campagna elettorale. E' ...

Pensioni flessibili e LdB2019 : i chiarimenti del Governo e le minacce dei mercati : Questo articolo è stato verificato con: https://it.notizie.yahoo.com/legge-bilancio-di-maio-nessun-aumento-delliva-n%C3%A9-195920890.html http://www.ilgiornale.it/news/economia/minaccia-dei-fondi-usa-...

RIFORMA Pensioni E QUOTA 100/ Contro il piano del Governo si schiera anche Brunetta (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. Contro il piano del Governo si schiera anche Brunetta. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 agosto(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 15:31:00 GMT)

Pensioni - il governo alla prova del nove : il piano Di Maio per cancellare i privilegi : Dopo lo stop alle Pensioni d'oro e il taglio dei vitalizi si conferma l'idea del governo: eliminare i vecchi privilegi per...

RIFORMA Pensioni E QUOTA 100/ Vertice del Governo per la manovra (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e QUOTA 100, ultime notizie. Vertice del Governo per la manovra. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 3 agosto(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 09:19:00 GMT)

Pensioni scuola - oggi vertice del Governo : 5 miliardi di risorse - si punta a Quota 100 : Nelle prossime ore è in programma un Consiglio dei Ministri che prenderà in esame, tra i vari punti all’ordine del giorno, anche il tema Pensioni. Un tema particolarmente sentito anche dal personale scolastico in quanto i paletti imposti dalla Legge Fornero in materia previdenziale non permettono a docenti e Ata l’accesso alla pensione. oggi vertice del Governo sul tema Pensioni Secondo quanto […] L'articolo Pensioni scuola, ...