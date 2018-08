Paura per Ronaldo | ricoverato in terapia intensiva per una polmonite

Rimini - a tu per tu con le meduse “giganti” : le dimensioni fanno Paura - ma questo appassionato le tocca senza problemi : Ci troviamo al largo di Miramare, a Rimini. Qui Stiv Gentili, un appassionato di mare e di animali, ha ripreso l’incontro con alcune meduse. Come racconta su Facebook, non si tratta di vespe di mare (della famiglia delle cubomedusa), tra gli animali più velenosi al mondo. L'articolo Rimini, a tu per tu con le meduse “giganti”: le dimensioni fanno paura, ma questo appassionato le tocca senza problemi proviene da Il Fatto ...

Terremoto in Italia. Trema la terra nel nord-est : Paura per i cittadini della zona : Trema la terra in Italia. All’alba di oggi, sabato 11 agosto 2018, si è registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 3.9; il sisma è avvenuto a 5 km da Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 13 km. La scossa è stata registrata alle ore 5.30 dal centro nazionale terremoti. Alcuni minuti prima era stata registrata, sempre nella stessa area, una scossa di magnitudo 3.0. Poi ne è ...

Georgette Polizzi - guerriera contro la sclerosi multipla - svela a cuore aperto la sua più grande Paura : Eravamo sul divano, mi ha guardato e mi ha detto: ' Io penso che tu sia la donna migliore del mondo e voglio sposarti '. Prima di accettare gli ho chiesto se fosse davvero sicuro. C'è il rischio che ...

Virus West Nile - cresce la Paura per la zanzara : due morti a Ferrara : Si tratta di due residenti a Ferrara di 69 e 86 anni, che si trovavano ricoverati all'ospedale Sant'Anna da fine luglio. Entrambi erano già affetti da malattie cardio vascolari. Salgono dunque cinque le persone uccise quest’estate dalla puntura della zanzara ‘culex'.Continua a leggere

Fulmine si abbatte sul maneggio e divampa l'incendio : Paura a Copertino : Copertino - Un Fulmine si abbatte sull'area del maneggio e rischia di provocare danni gravi. E' accaduto nel tardo pomeriggio, alla periferia di Copertino, all'intero di un terreno recintato che ...

Chloe Ferry piange per Paura di non poter andare in vacanza e la capirai benissimo se è capitato anche a te : "Il peggiore giorno della mia vita" The post Chloe Ferry piange per paura di non poter andare in vacanza e la capirai benissimo se è capitato anche a te appeared first on News Mtv Italia.

“Concerti annullati”. Paura per Gino Paoli dopo quelle voci : fan in apprensione : Gino Paoli costretto ad annullare tutti gli impegni sino al 15 settembre: lo staff dell’artista fa sapere che il cantautore, che ha 83 anni ”sta bene ma avrà bisogno di alcune settimane di riposo”. Domenica scorsa era stato annunciato lo stop al concerto in programma ieri alla Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca). Ora la nuova comunicazione, nella quale si precisa che eventuali recuperi di ...

Il governo colpisce le periferie perché la Paura ha bisogno della disuguaglianza : Il governo gialloverde congela i fondi previsti dal Bando periferie, una cifra di oltre due miliardi di euro destinata alla riqualificazione delle aree più in difficoltà delle città del nostro Paese. Lega e 5Stelle si difendono asserendo che in realtà quei fondi saranno redistribuiti tra tutti i comuni, e non solo tra i circa cento che partecipavano al progetto, ma poco cambia: sostenere gli enti locali ...

Paura per due fratellini : azionano il telecomando e restano chiusi in auto sotto il sole : San Miniato , Pisa, , 8 agosto 2018 - Paura per due fratellini , uno di 18 mesi e l'altro di tre anni e mezzo,

Paura a Palermo - escavatore rompe tubo : è allarme per una fuga di gas. Traffico in tilt : Un’ingente perdita di gas in via Atenasio, nella zona di Cruillas, ha costretto la polizia municipale a chiudere viale Regione siciliana a Palermo in alcuni tratti. Timore per il rischio di un'esplosione.Continua a leggere

Marco Carta dopo l’operazione ho avuto Paura : Marco Carta torna a parlare dopo l’operazione a cui è stato sottoposto e di cui ha informato i fan attraverso il suo account Instagram: “Quando ci stai per lasciare le penne, capisci che viviamo dando la priorità alle cose sbagliate ha raccontato al settimanale “NuovoTv”. Ho capito che quando si ha la salute, basta davvero rimboccarsi le maniche per ricominciare” “Ho temuto di non risvegliarmi”. Si è parlato di ulcera: “Quella dell’operazione ...

“Scusate - non ce la faccio”. Paura per Anna Oxa - colpita da un problema di salute : Paura per i tanti fan di Anna Oxa, che si sono trovati a fare i conti con una brutta notizia arrivata all’improvviso proprio mentre l’artista era atteso sul palcoscenico per esibirsi in concerto, un evento che era stato organizzato da tempo e che invece non andrà in scena, al contrario di quanto regolarmente pubblicizzato. Il tutto a causa di un imprevisto che ha spinto la cantante ad annullare la data e che ha fatto temere ...

