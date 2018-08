Parma | un centrocampista verso la B

calciomercato

: UFFICIALE: dal Trapani arrivano i giovani Rallo e Miceli: Angelo Rallo, difensore classe 2000, e Gaspare Miceli, ce… - ParmaLiveTweet : UFFICIALE: dal Trapani arrivano i giovani Rallo e Miceli: Angelo Rallo, difensore classe 2000, e Gaspare Miceli, ce… - ParmaLiveTweet : Niente Parma per Obi: domani visite mediche con il Chievo Verona: Non sarà al Parma il futuro del centrocampista ni… - ilnapolionline : Grassi vicino al Parma, ma la Spal non molla Alberto Grassi, centrocampista del Napoli, è vicino al Parma. Stando p… -

(Di domenica 12 agosto 2018) Il Livorno cerca rinforzi per il centrocampo. Come scrive la Gazzetta dello Sport , i labronici seguono Said dell' Hajduk Spalato e Scozzarella del