Parker Solar Probe | lanciata la sonda della Nasa che sfiorerà il Sole | è il veicolo

Lanciata la sonda Parker Solar Probe - sarà la prima a sfiorare il Sole - : La sonda della Nasa, dopo il rinvio di 24 ore dovuto a problemi tecnici, è partita da Cape Canaveral alle 9:31 , ora italiana, . Studierà le tempeste magnetiche per per prevederne le conseguenze su ...

Lanciata da Cape Canaveral la sonda Parker Solar Probe che sfiorerà il Sole : Dopo il rinvio di ieri è stata Lanciata la sonda Parker Solar Probe della Nasa, la prima destinata a sfiorare il Sole arrivando a una distanza record di 6 milioni di chilometri: studierà la parte più esterna dell’atmosfera Solare (corona) e le tempeste magnetiche, per prevederne le conseguenze su Terra e missioni spaziali. ...

Toccare il Sole - la Nasa ci crede : sabato parte il Parker Solar Probe : Dopo 8 lunghi anni di duro lavoro, – scrive Eleonora Ferroni in un approfondimento per Media INAIF – per ingegneri e scienziati della Nasa il grande momento è finalmente arrivato. Domani, sabato 11 agosto 2018, alle 9:33 ora italiana, verrà lanciato il Parker Solar Probe, la sonda che per i prossimi 7 anni promette di raccontarci il Sole come nessun’altra missione prima. Una sonda progettata per “Toccare il Sole”. Cosa vuol dire? Con ...